Находка посреди Иссык-Куля возмутила экипаж судна

Экипаж судна, следовавшего техническим рейсом из Чолпон-Аты в Тон, обнаружил связку воздушных шаров посреди озера Иссык-Куль. Об этом сообщили в судоходной компании, подчеркнув, что находка вызвала негодование как у работников, так и у кыргызстанцев, увидевших фото в соцсетях.

«Наш экипаж заботится не только о комфорте гостей, но и о чистоте озера. И такие находки прямо посреди Иссык-Куля удручают», — отметили в компании.

Пользователи соцсетей призвали туристов и организаторов мероприятий ответственнее относиться к природе, напоминая, что воздушные шары, попав в воду, могут стать смертельной ловушкой для птиц и рыб.

Экологи настаивают: даже один брошенный предмет — это уже удар по хрупкой экосистеме озера, которое считается национальным достоянием Кыргызстана.