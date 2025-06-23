13:32
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Находка посреди Иссык-Куля возмутила экипаж судна

Экипаж судна, следовавшего техническим рейсом из Чолпон-Аты в Тон, обнаружил связку воздушных шаров посреди озера Иссык-Куль. Об этом сообщили в судоходной компании, подчеркнув, что находка вызвала негодование как у работников, так и у кыргызстанцев, увидевших фото в соцсетях.

«Наш экипаж заботится не только о комфорте гостей, но и о чистоте озера. И такие находки прямо посреди Иссык-Куля удручают», — отметили в компании.

Пользователи соцсетей призвали туристов и организаторов мероприятий ответственнее относиться к природе, напоминая, что воздушные шары, попав в воду, могут стать смертельной ловушкой для птиц и рыб.

Экологи настаивают: даже один брошенный предмет — это уже удар по хрупкой экосистеме озера, которое считается национальным достоянием Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333753/
просмотров: 353
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан туристический: 8,8 миллиона гостей, мегапроекты и старые проблемы
В парламенте призвали МИД «фильтровать» конвенции, к которым присоединяется КР
С побережья Иссык-Куля за последние два месяца вывезли 3 тонны мусора
На Иссык-Куле для комфортного отдыха туристов благоустраиваются пляжные зоны
Проводить глубинную очистку пляжей обяжут собственников и арендаторов зон отдыха
В курортный сезон на Иссык-Куле усилят контроль за дорожной безопасностью
Озеро Иссык-Куль: экологи бьют тревогу, госорганы молчат
На Иссык-Куле почти 850 гостевых домов не используют систему очистки сточных вод
У жителей Семеновки две недели нет воды. При ремонте шоссе задели трубу
Расписание рейсов на лето в международном аэропорту «Иссык-Куль»
Популярные новости
Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на&nbsp;одной карте Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на одной карте
Граждан призывают принять меры по&nbsp;защите своего имущества во&nbsp;время отпусков Граждан призывают принять меры по защите своего имущества во время отпусков
В&nbsp;Кыргызстане ужесточили правила продажи молочных продуктов В Кыргызстане ужесточили правила продажи молочных продуктов
Пять вузов Кыргызстана попали в&nbsp;глобальный рейтинг университетов QS&nbsp;2026 Пять вузов Кыргызстана попали в глобальный рейтинг университетов QS 2026
Бизнес
Оформите ОСАГО в&nbsp;приложении MegaPay и&nbsp;получите 20&nbsp;процентов кешбэка Оформите ОСАГО в приложении MegaPay и получите 20 процентов кешбэка
Круговорот проблем хлопкозавода &laquo;Ак-Була&raquo;: обращение к&nbsp;властям&nbsp;КР и&nbsp;РФ Круговорот проблем хлопкозавода «Ак-Була»: обращение к властям КР и РФ
Globus и&nbsp;Be&nbsp;Adam посвятили свой третий дроп выдающимся личностям Кыргызстана Globus и Be Adam посвятили свой третий дроп выдающимся личностям Кыргызстана
При поддержке общественного фонда &laquo;Ильшат&raquo; открывается школа для детей-сирот При поддержке общественного фонда «Ильшат» открывается школа для детей-сирот
23 июня, понедельник
13:26
Стали известны обладатели «золотых сертификатов» ОРТ. Полный список Стали известны обладатели «золотых сертификатов» ОРТ. П...
13:20
В Кыргызстане введен временный запрет на вывоз угля
13:18
Уровень образования мигрантов в странах Евросоюза рекордно вырос
13:06
В Оше городок, построенный китайской компанией, назовут «Эки дос»
13:02
Находка посреди Иссык-Куля возмутила экипаж судна