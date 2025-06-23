Рекорд ОРТ-2025: выпускник набрал 242 балла

По итогам Общереспубликанского тестирования 2025 года наивысшую оценку получил Атай Эстебесов, выпускник школы № 70 в Бишкеке, — сразу 242 балла.



Минобразования сообщило, что «золотые сертификаты» ОРТ получат 54 выпускника.

Второй по величине результат — 240 баллов — показала Медина Мухаммадова из «Лайт-Академии» (Джалал-Абад). Далее следуют 236 и 235 баллов, которые набрали несколько учащихся.

Напомним, в 2024-м максимум составлял 236 баллов, и таких высоких показателей достигали единицы.

Таким образом, результат 242 балла — рекорд истории ОРТ в Кыргызстане.