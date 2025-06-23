13:13
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Рекорд ОРТ-2025: выпускник набрал 242 балла

По итогам Общереспубликанского тестирования 2025 года наивысшую оценку получил Атай Эстебесов, выпускник школы № 70 в Бишкеке, — сразу 242 балла.

Минобразования сообщило, что «золотые сертификаты» ОРТ получат 54 выпускника.

Второй по величине результат — 240 баллов — показала Медина Мухаммадова из «Лайт-Академии» (Джалал-Абад). Далее следуют 236 и 235 баллов, которые набрали несколько учащихся.

Напомним, в 2024-м максимум составлял 236 баллов, и таких высоких показателей достигали единицы.

Таким образом, результат 242 балла — рекорд истории ОРТ в Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333741/
просмотров: 529
Версия для печати
Материалы по теме
Подготовка к госаттестации. Добровольное тестирование пройдет для школьников
Депутат предлагает упразднить государственное тестирование «Алтын тамга»
Виноват COVID-19? Почему выпускники Кыргызстана провалили тест «Алтын тамга»
В Бишкеке 165 выпускников претендуют на аттестат особого образца
Претенденты на аттестаты особого образца требуют отменить тестирование
На аттестат с отличием претендует всего 1 тысяча выпускников школ Кыргызстана
Выпускников школ, претендующих на аттестат с отличием, ждет тестирование
Без конкурса в вузы. В Минобразования предлагают расширить перечень абитуриентов
Тесты вместо итоговой аттестации в школах проводить в 2018 году не будут
Независимое тестирование выпускников вузов проводить не будут
Популярные новости
Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на&nbsp;одной карте Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на одной карте
Граждан призывают принять меры по&nbsp;защите своего имущества во&nbsp;время отпусков Граждан призывают принять меры по защите своего имущества во время отпусков
В&nbsp;Кыргызстане ужесточили правила продажи молочных продуктов В Кыргызстане ужесточили правила продажи молочных продуктов
Пять вузов Кыргызстана попали в&nbsp;глобальный рейтинг университетов QS&nbsp;2026 Пять вузов Кыргызстана попали в глобальный рейтинг университетов QS 2026
Бизнес
Оформите ОСАГО в&nbsp;приложении MegaPay и&nbsp;получите 20&nbsp;процентов кешбэка Оформите ОСАГО в приложении MegaPay и получите 20 процентов кешбэка
Круговорот проблем хлопкозавода &laquo;Ак-Була&raquo;: обращение к&nbsp;властям&nbsp;КР и&nbsp;РФ Круговорот проблем хлопкозавода «Ак-Була»: обращение к властям КР и РФ
Globus и&nbsp;Be&nbsp;Adam посвятили свой третий дроп выдающимся личностям Кыргызстана Globus и Be Adam посвятили свой третий дроп выдающимся личностям Кыргызстана
При поддержке общественного фонда &laquo;Ильшат&raquo; открывается школа для детей-сирот При поддержке общественного фонда «Ильшат» открывается школа для детей-сирот
23 июня, понедельник
13:06
В Оше городок, построенный китайской компанией, назовут «Эки дос» В Оше городок, построенный китайской компанией, назовут...
12:57
В Бишкеке отключат 6 тысяч 200 абонентов за дебиторскую задолженность
12:43
Рекорд ОРТ-2025: выпускник набрал 242 балла
12:40
Выборы на носу? Депутат Бекешев: Парламент рассмотрит около 60 законопроектов
12:30
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетит с официальным визитом Малайзию