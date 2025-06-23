Петицию о запрете электросамокатов в Бишкеке подписали более 3,7 тысячи человек

Петицию о полном запрете электросамокатов в Бишкеке подписали 3 тысячи 708 горожан. Об этом сообщил сайт общественных петиций.
Один из жителей города организовал сбор подписей из-за случая с его мамой: женщину сбил на полной скорости водитель электросамоката. У нее перелом ключицы и сотрясение мозга.
Петицию на данный момент подписали более 3,7 тысячи горожан с требованиями:
- полного запрета проката и использования электросамокатов на территории Бишкека;
- ликвидации всех точек аренды и удаления самокатов с улиц;
- введения административной и уголовной ответственности за травмы, причиненные водителями самокатов;
- проведения широкой информационной кампании по безопасности на улицах.
В начале июня в эфире «Биринчи радио» сообщалось, что за пять месяцев в городе произошло 186 ДТП с участием скутеров и самокатов, погибли 6 человек, 207 пострадали.
24.kg провело опрос среди жителей столицы, чтобы узнать их мнение по этому поводу: