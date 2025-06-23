Петицию о запрете электросамокатов в Бишкеке подписали более 3,7 тысячи человек

Петицию о полном запрете электросамокатов в Бишкеке подписали 3 тысячи 708 горожан. Об этом сообщил сайт общественных петиций.

Один из жителей города организовал сбор подписей из-за случая с его мамой: женщину сбил на полной скорости водитель электросамоката. У нее перелом ключицы и сотрясение мозга.

Создатель петиции обратился к представителям мэрии, депутатам городского кенеша, сотрудникам МВД, ГУОБДД, ГКНБ с просьбой официально запретить использование прокатных электросамокатов в столице.

Петицию на данный момент подписали более 3,7 тысячи горожан с требованиями:

полного запрета проката и использования электросамокатов на территории Бишкека;

ликвидации всех точек аренды и удаления самокатов с улиц;

введения административной и уголовной ответственности за травмы, причиненные водителями самокатов;

проведения широкой информационной кампании по безопасности на улицах.

В начале июня в эфире «Биринчи радио» сообщалось, что за пять месяцев в городе произошло 186 ДТП с участием скутеров и самокатов, погибли 6 человек, 207 пострадали.

24.kg провело опрос среди жителей столицы, чтобы узнать их мнение по этому поводу: