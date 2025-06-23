КР укрепляет границу с Таджикистаном: сотни солдат и 420 километров проволоки

На участке кыргызско-таджикской границы в Баткенской области продолжаются масштабные работы по установке инженерных заграждений. В операции участвуют сотни военнослужащих, задействованных на труднопроходимых горных склонах.

По данным пресс-службы полпредства президента в регионе и Пограничной службы ГКНБ, планируется протянуть около 420 километров колючей проволоки, включая 3D-сетки и «Егозу», а также вырыть противотанковые рвы. Работы должны завершиться к концу года.

Съемки очевидцев демонстрируют, как солдаты формируют цепочку: они передают ведра с раствором вручную по длинной цепи, укрепляя опоры и натягивая проволоку в условиях горной местности.

Работы проводятся после окончания процесса делимитации границы, завершенного в марте 2025-го.