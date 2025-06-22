Ташиев в Джалал-Абаде дал старт строительству больницы с вертолетной площадкой

Сегодня зампредседателя кабинета министров — глава ГКНБ Камчыбек Ташиев в Джалал-Абаде дал старт строительству областной больницы с вертолетной площадкой.

Отмечается, что ранее коллектив медиков обратился с письмом в правительство и попросил помочь обновить оборудование в стационаре, а также реконструировать его.

Глава спецслужб весной осмотрел больницу и пообещал, что будет построена новая с современными условиями.

Согласно проекту, новая больница будет семиэтажной и с вертолетной площадкой для того, чтобы пациентов могли своевременно доставить в экстренных случаях.

Новый корпус рассчитан на 280 койко-мест.

Средства на строительство выделены из республиканского бюджета. Завершить проект планируют в 2026 году.