В Бишкеке вырубают кустарники вдоль дорог. Эколог рассказал, почему это плохо

Эксперт по экологии и устойчивому развитию Дмитрий Переяславский рассказал, чем плоха и опасна инициатива городских чиновников вырубать зеленые насаждения в Бишкеке. Отсутствие кустарников вдоль дорог приводит к повышению количества аллергических заболеваний, увеличению пыли и росту городского шума, сообщил он на форуме «Ted Talk Bishkek: городское будущее».

Эксперт уточнил, что такой зеленый барьер жизненно необходим населенным пунктам, расположенным в зоне сухого и горячего климата.

«Мэрия меняет город и открывает пространство, как в Европе. Но не учитывает важного аспекта — в Европе влажный климат, а в Бишкеке необходимо дополнительное озеленение», — подчеркнул он.

По словам Дмитрия Переяславского, 26 процентов от общей территории столицы нагревается весьма ощутимо, жители и гости Бишкека ощущают дискомфорт и страдают от жары и пыли.

Он добавил, что оптимальная температура фиксируется сейчас только вокруг БЧК и на территории Карагачевой рощи.

«Ранее на одного жителя приходилось 27 квадратных метров территории общего пользования — парков и скверов. Сейчас эта площадь сократилась до 3,5 квадрата. Деревьев объективно стало меньше», — рассказал эколог.

Озеленение в таком по территории городе, как Бишкек, должно составлять не менее 50 процентов от общей площади. Очевидно, что сейчас в столице растительности ощутимо меньше.

С 2014 по 2021 год количество деревьев в городе сократилось на 20 процентов, уточнил Дмитрий Переяславский.

Он подчеркнул, что жизненно важно создавать зеленые зоны.

Ранее сообщалось, что «Бишкекзеленстрой» начал убирать все кустарники вдоль аллей и проезжей части некоторых улиц. Например, в сквере Чингиза Айтматова вырублены все кустарники, на улице Московской — аналогично.

Муниципалитет проигнорировал эти сообщения горожан.