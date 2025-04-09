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«Бишкекзеленстрой» убирает кустарники вдоль аллей и проезжей части улиц

«Бишкекзеленстрой» начал убирать все кустарники вдоль аллей и проезжей части некоторых улиц. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их данным, в сквере Чингиза Айтматова вырублены все кустарники. На вопрос, что посадят взамен, рабочие ответили — ничего.

«Несколько лет назад в парках вырубили все кусты сирени и жасмина, обещали посадить новые, но так и не посадили. Кустарник вдоль проезжей части хоть как-то защищал от пыли и выхлопных газов, теперь их нет», — пишут горожане.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/325406/
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