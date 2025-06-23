В Бишкеке 23 июня будет солнечно. Температура воздуха ожидается +37 градусов.
Отключения света, воды и газа
- 9.00-18.00 — отрезки улиц Менделеева, Путепроводной;
- 9.30-17.30 — отрезки улиц Орозбекова, Тоголока Молдо, Саадаева, Можайского, Витебской, переулок Хайдарканский;
- 8.00-17.00 — улицы Арашан, Алма-Атинская, Пархоменко, Куликовская, Буденного, Рязанская, Волховская, вдоль БЧК, переулки Кирпичный, Кантемирова, Волховский, Черкесский, Рыбинский;
- 9.00-17.00 — жилмассив «Ала-Тоо», улицы Ахунбаева, 183, Кара-Балтинская, переулок Овощной, улица Лумумбы, 50, жилмассив «Дордой», участок 29к, жилмассив «Калыс-Ордо» (улицы Калыс-Ордо-9 — Калыс-Ордо-13);
- 13.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Садыр-Аке, Каркыра, Биримдик, Арпа, Кыргын, Барчын, Тагай Бий), отрезки улиц Сухомлинова, Бакаева, Целинной, Леваневского;
- 9.00-14.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Мин-Куш, Кара-Коо, Он-Арча, Баба-Ата, Эр-Тайлак, Сары-Булун, Сулуу-Тор);
- 9.00-13.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Жакшылык, Каркыра);
- 11.00-18.00 — село Достук (улицы 4-я линия, 5-я линия).
У кого намечается той
Марат Мураталиев
Памятные даты
День работников государственной и муниципальной службы Кыргызской Республики
Установлен постановлением правительства 4 января 2017 года.
В Кыргызстане почти 50 тысяч сотрудников, занятых в системе государственного управления. Из них почти 15 тысяч трудятся на административных должностях в министерствах, ведомствах, комитетах, приблизительно столько же являются работниками госпредприятий.
Международный олимпийский день
В июне 1894-го в Париже состоялся Международный атлетический конгресс по проблемам физического воспитания, в котором участвовали представители 12 стран. 23 июня свой доклад представил энтузиаст возрождения олимпийского движения барон Пьер де Кубертен. В нем он ознакомил собравшихся с разработанными им организационными основами Олимпийских игр.
Конгресс одобрил предложение барона возродить традицию древнегреческих олимпиад с тем, чтобы раз в четыре года проводить «соревновательные игры с приглашением к участию в оных всех народов».
Именно эту памятную дату и выбрали для празднования Международного олимпийского дня, а его целью стали пропаганда спорта во всем мире и вовлечение в спортивное движение всех желающих, независимо от возраста, пола или спортивных навыков и способностей.
Международный день вдов
По данным Организации Объединенных Наций, сегодня общее число вдов в мире составляет порядка 285 миллионов человек, при этом каждая десятая женщина живет в условиях крайней нищеты.
Эта дата дает возможность уделить внимание тяжелому положению женщин и детей, оставшихся без мужской опоры.
Люди, которые меняли мир
Родился архитектор Александр Голованев
Родился 23 июня 1916 года в Алма-Ате. В 1937-м окончил Фрунзенский строительный техникум. В 1938 году по приглашению пошел работать в проектный институт «Кыргызгоспроект».
Создал многочисленные проекты жилых и общественных зданий, градостроительных комплексов и населенных мест Фрунзе. Среди известных зданий, получивших признание общественности, выделяется Фрунзенский горком Компартии Киргизии с залом собраний. По проекту Александра Голованева в первой половине 1970-х построили здание МВД.
Значительный вклад архитектор внес и в застройку Нарына.
Умер в 2014 году.
Об архитекторе Александре Голованеве можно прочитать в материале журналиста 24.kg по ссылке.
Умер государственный деятель Темирбек Кошоев
Родился 1 августа 1931 года в селе Кичи Кемин. Советский, кыргызский партийный и государственный деятель.
Темирбек Кошоев — первый секретарь Ошского обкома Компартии Киргизии (1978-1981), председатель президиума Верховного Совета Киргизской ССР, заместитель председателя президиума Верховного Совета СССР (1981-1987). Депутат Совета национальностей Верховного Совета СССР и Верховного Совета Киргизской ССР.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, «Знак Почета», многими медалями, Почетной грамотой Верховного Совета Киргизской ССР, орденом «Манас» III степени.
Умер 23 июня 2009-го.
Куда сходить
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