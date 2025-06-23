Кыргызстан туристический: 8,8 миллиона гостей, мегапроекты и старые проблемы

В 2024 году Кыргызстан принял 8,8 миллиона туристов. Власти ставят цель ежегодно увеличивать их число на 10 процентов и удвоить долю туризма в ВВП к 2030 году.

Как страна планирует этого достичь, почему блогеры становятся важнее официального маркетинга и какие мега-проекты планируется реализовать? Об этом и не только в интервью с руководителем департамента туризма Эрденетом Касымовым.

— Кыргызстан называют туристической страной. Хотелось бы начать с каких-нибудь цифр, которые бы это подтвердили. Сколько к нам приезжает туристов в год? Какой вклад в экономику вносит туризм?

— Туризм является в целом отраслью, которая не имеет границ. Можно сказать, что в него вовлечены практически все отрасли экономики и сферы человеческой деятельности.

Кыргызстан имеет полное право называться туристической страной Эрденет Касымов

Нынешние показатели: Доля туризма в ВВП страны 3,8 процента, или 58 миллиардов 237,8 миллиона сомов, по итогам 2024 года По итогам 1 квартала 2025 года — 3,9 процента Количество иностранных туристов по классификации ЮНВТО — 8,8 миллиона человек Доход от экспорта туризма — $1 миллиард 16,5 миллиона Инвестиции в туристическую инфраструктуру — 18 миллиардов 577,0 миллиона сомов Индекс конкурентоспособности туризма ВЭФ — 96-е место Показатель безопасности туристов (Global Peace Index) — 30 баллов

Фото Департамента туризма. Водопад Девичьи Косы

Мы приняли программу устойчивого развития туризма до 2030 года. В ее рамках перед нами стоят большие задачи.

Цели к 2030 году: Увеличение доли туризма в ВВП страны до 7 процентов Количество иностранных туристов — ежегодное увеличение на 10 процентов Доход от экспорта туризма — увеличение на 10 процентов Инвестиции в туристическую инфраструктуру — увеличение на 10 процентов Топ-50 по индексу конкурентоспособности туризма ВЭФ Показатель безопасности туристов (Global Peace Index) — 70 баллов

— В Кыргызстане есть горы, озера, кочевая культура. Какие виды туризма у нас являются основными, на что именно вы делаете упор?

— По программе устойчивого развития туризма до 2030 года одним из основных направлений является диверсификация рынка. Есть огромное количество направлений, начиная от альпинизма и заканчивая гастрономическим туризмом. Но даже если, например, альпинист приезжает покорять горы, он обязательно где-то останавливается, трапезничает и так далее. Это все же взаимосвязано. Поэтому у нас идет планомерное развитие всех направлений туризма. Мы не выделяем какую-то отрасль, можно сказать, что рынок сам диктует, куда вкладываться инвесторам, предпринимателям.

Направления меняются в зависимости от того, откуда приехали туристы:

Туристы из Европы или Америки не приезжают сюда, например, купаться в озере. Чаще всего они едут посмотреть красивые места — озера, водопады, пастбища, горы.

Туристы из Китая больше всего посещают культурно-исторические объекты.

Туристы с Ближнего Востока предпочитают лакшери отдых и, конечно, чаще всего интересуются охотой, в том числе соколиной.

Наши ближайшие соседи из России, Казахстана, Узбекистана чаще всего едут для пляжного отдыха на Иссык Куль.

Фото Департамента туризма. Каньон «Сказка»

— Об Иссык-Куле знают все, наверное, кто приезжает в Кыргызстан. А есть какие-то новые локации, которые не так популярны сейчас, но вы планируете их популяризировать?

— Например, озеро Кель-Суу, которое находится в Нарынской области в приграничной зоне с Китаем. Огромное число людей сейчас ездит туда, в том числе блогеры из разных стран.

Это озеро надо посещать в июле, потому что до этого там нет воды. И, конечно, поскольку туда стали ездить люди, заговорили об условиях. Мы будем иметь в виду этот маршрут, но построить там какую-то инфраструктуру пока не возможно. Надо понимать, что это место в горах находится. Может быть, через время там появятся юрточные лагеря и так далее.

Это место стало популярным благодаря блогерам, потому что они начали снимать видео, размещать на своих ютуб-каналах, в Instagram. То есть посетители сами делают какие-то отдельные локации туристическими объектами.

Фото Департамента туризма. Озеро Кель-Суу

— Как развивать туризм в межсезонье, какие продукты или события вы можете предложить туристам?

— Мы стремимся к тому, чтобы туризм у нас был круглогодичным. Сейчас основная масса, конечно, приезжает к нам с июля по август, еще дней 10 в сентябре. Что можно сделать для продления сезона?

Развивать бизнес-туризм, чтобы люди приезжали на какие-то конференции, деловые форумы, официальные мероприятия в сентябре или мае, чтобы продлить сезон. К тому же, это чуть-чуть разгрузило бы поток в пик сезона.

Туризм можно развивать и через различные концерты, фестивали, например сейчас набирают популярность «Шамалфест» и «Кольфест». Такие мероприятия тоже нужно проводить весной или осенью, чтобы продлить сезон.

Развивать санаторно-курортное направление. У нас очень много таких объектов, и последние 2-3 года они проходят процесс модернизации, реконструкции.

— Что, на ваш взгляд, является главной проблемой, которая мешает развитию туризма в Кыргызстане?

— Я бы не назвал это проблемами, но, конечно, есть вещи, на которые необходимо обратить внимание. Как раз и в программе это указано. Стоит вопрос оптимизации госуправления в сфере туризма. То есть наш департамент нужно усиливать на местах, создавать отделы по туризму в районах, в городах.

Мы должны создавать какие-то новые туристические продукты. Наш президент на саммите в Худжанде говорил о создании единого туристического пространства для Центральной Азии, чтобы турист по одной визе мог посетить все страны региона. Это, например, могло бы стать новым продуктом для туристов.

Кроме этого, конечно, есть вопрос безопасности туристов — от элементарной санитарии до безопасности в горах. Мы должны активно внедрять страхование именно для такого вида туризма.

Еще, думаю, нам необходим хороший маркетинг, чтобы показать миру Кыргызстан во всей красе.

Фото Департамента туризма. Долина Кок-Кыя

— Вы сейчас сказали о глобальных целях, но ведь впечатления у туристов о стране складываются и из мелких вещей, начиная с мусора на улицах, назойливых таксистов в аэропорту или отсутствия туалетов по дороге к туристическим локациям.

— Да. Но это не только у нас в стране. Строить туалеты на каждом шагу мы не можем. Министерство экономики и Фонд развития туризма строят рестпойнты в регионах. Кроме того, есть придорожная инфраструктура — автозаправочные станции, кафешки и так далее.

Что касается безопасности на улицах, за каждым туристом уследить невозможно. Но в этом году создана единая служба поддержки туристов, куда входят МВД, МЧС, Минздрав, чтобы быстро реагировать на обращения.

Конечно, негативные моменты есть, но при этом очень много случаев, когда наша туристическая полиция помогала гостям — находили мошенников, сопровождали до нужного места, возвращали потерянные вещи и так далее.

Недавно был случай, когда камнями закидали вагон с туристами. Такие моменты, конечно, тоже формируют мнение о стране и наносят урон туристическому потенциалу. Хотел бы, пользуясь случаем, обратиться к каждому гражданину с просьбой хорошо относиться к туристам, потому что они оставляют в стране свои средства и вкладываются в развитие экономики.

Фото Департамента туризма. Озеро Коль-Тор

— Есть ли у вас какая-то единая платформа для туристов, сайт или мобильное приложение, где можно получить любую информацию — ознакомиться с локациями, забронировать номер, заказать трансфер, оставить жалобу и так далее?

— Такого приложения нет, но на 2025 год есть планы разработать такую платформу — мобильное приложение для туристов, которое действительно включало бы в себя все, начиная от информации о Кыргызстане и завершая бронированием номеров. Мы хотели бы, чтобы туристы могли там смотреть локации, цены в отелях, кафе и так далее. В планах это есть, и работа ведется.

— Какие туристические проекты сейчас находятся в разработке. Какие проекты вы бы хотели реализовать?

— Есть национальный мегапроект «Ала-Тоо Резорт». Когда он заработает, то сможет приносить средств не меньше, чем «Кумтор». Он, действительно, увеличит туристические потоки, потому что будет круглогодичным.

Реализуется проект «Байтик-резорт» и «Чаткал-резорт». Последний расположен на склонах Чаткальского хребта и будет синхронизирован с Узбекистаном.

Список проектов, обозначенных в программе департамента туризма: Туристический центр в селе Тосор (Иссык-Кульская область);

Курорт в селе Джети-Огуз (Иссык-Кульская область);

Этнокомплекс «Аалам Ордо» (Иссык-Кульская область);

Горно-оздоровительный комплекс «Каркыра» (Иссык-Кульская область);

Гольф-клуб в селе Кош-Коль (Иссык-Кульская область);

Парк аттракционов (Иссык-Кульская область);

Туристический комплекс в Токмаке (Чуйская область);

Курорт «Шаабай Резорт» в Сокулукском районе (Чуйская область).

Если говорить о проекте, который хотел бы реализовать я, то у нас не в полной мере используется озеро Иссык-Куль в части водного транспорта. При его помощи можно развить определенные населенные пункты вокруг озера. Например, если организовать круиз по Иссык-Кулю, это уже был бы новый туристический продукт. Можно определить несколько точек, в которых туристы могли бы останавливаться и увидеть интересные места, посетить сувенирные лавки, кафе, какие-то историко-культурные объекты.

Кроме того, транспорт можно использовать и как пассажирский, чтобы перебираться с одного берега на другой с экономией времени и средств.

Фото Департамента туризма. Макет проекта «Байтик-резорт»

— Сейчас много говорят о сохранении экологии, учитывается ли этот вопрос при реализации туристических проектов?

— Да, предусмотрено несколько мероприятий, в том числе регулирование туристической нагрузки на природные объекты, внедрение глобальных критериев устойчивого туризма, проведение ежегодных информационных кампаний по экопросвещению населения, а также внедрение технологий переработки отходов на туристических объектах.

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В целом, говоря о туризме, все привыкли думать о хорошем пляжном отдыхе, пикниках в горах и так далее. Но малая часть людей задумывается, что есть и обратная сторона медали. Выдержит ли наша экосистема? Ведь чем больше туристов, тем больше используется воды и продуктов, тем больше отходов, нужно больше очистных сооружений и так далее.

В этой связи мы должны, конечно, привлекать инвестиции не только в строительство отелей или объектов туризма, но и на защиту экосистемы, станции по переработке или утилизации твердых бытовых отходов, строительство очистных сооружений, чтобы избежать экологической катастрофы. Этот вопрос должен быть в приоритете не только по линии туризма, но в целом у государства.