Афиша Бишкека на неделю: Большой театр, французское кино и выставки

23 июня. Спектакли театра «Республика ШКИД»

В один день зрители увидят спектакли «Стоп игра», «Скрим», «Дорога в Париж», «Я — Мэрилин Монро» и «Ангелы за моей спиной».

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева.











24-27 июня. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

3-23 июня. Выставка Алексея Нольфина

Экспозиция посвящена юбилею известного забайкальского художника Алексея Нольфина (масляная живопись, акварель).

«Галерея М» в ЦУМ-2, 10.00-20.00.

24-25 июня. Гастроли Большого театра России

«Ромео и Джульетта», «Лебединое озеро», «Корсар», «Пламя Парижа», «Спартак», «Дон Кихот» и другие — фрагменты из шедевров мировой хореографии в виртуозном исполнении солистов главного театра России можно будет увидеть в Бишкеке. Подробнее

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

26 июня. Концерт классической музыки

В программе концерта произведения Вольфганга Амадеуса Моцарта, Сергея Рахманинова, Йоганнеса Брамса в исполнении Народного артиста Кыргызской Республики Эрниса Асаналиева (скрипка), заслуженной артистки Кыргызской Республики Аиды Ташибаевой (виолончель), а также приглашенного гостя заслуженного деятеля Казахстана Амира Тебенихина (фортепиано).

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

26 июня. Кинопремьеры

«Три богатыря. Ни дня без подвига 2» (мультфильм). Три богатыря — на то и богатыри, что каждый день готовы к новым сказочным подвигам. Все по силам могучей троице — встретить заморского царя по высшему разряду, разоблачить мошенников-самозванцев, вернуть коню Юлию его способность разговаривать, а князя превратить обратно из комара в человека. И сделать это, как всегда, весело, дружно да со смекалкой.

«Игра в кальмара: Перезагрузка» (триллер). Группа блогеров хочет прославиться и принимает участие в необычном квесте. Их ждут самые разнообразные и изощренные игры на выживание, а с каждым новым уровнем ставки только повышаются.

«100% тигр» (мультфильм). Тигренок Тео вырос в семье кенгуру. Почувствовав зов предков, он решает найти свои корни и отправляется в путешествие.

«Шпионская свадьба» (комедия). Говорят, лучшие спецагенты просились на эту свадьбу придумывать конкурсы. Экзотический остров, лучшие блюда от знаменитых шефов, подвенечное платье. А в роли подружки невесты — настоящий супершпион, которую мечтает убрать вся мировая преступность. Что может пойти не так? Но праздник омрачают вооруженные наемники, решившие взять толстосумов в заложники. Агенту Сэм ничего не остается, как достать из подвязки заряженный ствол.

F1 (драма). Звезда «Формулы-1» Сонни Хейс ушел из спорта после серьезной аварии еще в 1990-х. Спустя много лет к нему обращается владелец гоночной команды APXGP с просьбой присоединиться к ним в качестве второго пилота и наставника для вундеркинда Джошуа Пирса.

«М3ган 2.0» (ужасы). Джемма восстанавливает «М3ган», чтобы уничтожить Амелию — военную разработку, созданную подрядчиком, укравшим технологию «М3ган».

«Кроссы» (мультфильм). Тай и Максин — брат и сестра, неразлучная пара кроссовок. Они живут в музее элитной обуви и привыкли к комфорту. Бег на улице, игры в мяч или прилипшие к подошве жвачки явно не для них. Однажды коллекционер похищает Максин, и теперь Тай вынужден отправиться на улицы Нью-Йорка, чтобы найти сестру. С него всегда сдували пылинки, но теперь он попадает в удивительный мир самой разной обуви и, наконец, узнает, какой бывает настоящая жизнь.

27 июня. Кинопоказ

Состоится показ фильма «Безумный Пьеро» (1965) Жан-Люка Годара. История бегства пары от обыденности — в сторону анархии, цвета, поэзии и абсурда. Один из самых ярких фильмов новой волны.

ololoOrmonKhan, 19.00.

27 июня. Опера-шоу «Телефон, или Любовь втроем»

Смелый сюжет, ирония любви, живая музыка, актеры и эффект настоящего театра режиссеров Сейтека Мухтарова и Александры Аптовцевой. Регистрация по телефону 0555552455.

Lekane Bistro Bar, 21.00.