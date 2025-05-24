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Общество

В Бишкеке пройдут гастроли артистов Большого театра России

В Бишкеке 24 и 25 июня пройдет гала-концерт солистов балета в рамках первых гастролей Большого театра России в Кыргызстан. Об этом сообщается на странице Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева в Instagram.

Ведущие солисты балетной труппы и оркестр Большого театра исполнят фрагменты из культовых и любимых зрителями постановок: «Ромео и Джульетта», «Лебединое озеро», «Легенда о любви», «Пламя Парижа», «Спартак», «Дон Кихот» и других.

Как сообщается, оркестр Большого театра — старейший русский музыкальный коллектив и один из ведущих симфонических оркестров в мире. За дирижерским пультом в Бишкеке будет Алексей Богорад. На гала-концерте выступят более 50 музыкантов оркестра, среди которых лауреаты и дипломанты международных конкурсов, заслуженные и народные артисты РФ.

Гастроли Большого театра России пройдут при поддержке Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330189/
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