Ремонт теплотрассы в Бишкеке. Закрывается пересечение улиц Фрунзе и Айтматова

В рамках подготовки к отопительному сезону с 21 июня по 12 июля будет полностью перекрыто пересечение улиц Фрунзе и Айтматова. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

В настоящее время МП «Бишкектеплосеть» осуществляет замену изношенного участка теплотрассы на улице Фрунзе от улицы Айтматова до улицы Суюмбаева. Общая протяженность ремонтируемого участка — 500 метров.

Отмечается, что в ходе реконструкции диаметр трубопровода будет увеличен с 900 до 1 тысячи миллиметров. Этот участок тепловой сети эксплуатируется с 1971 года и за 54 года полностью выработал свой нормативный срок службы, требуя срочной замены.

Власти города просят заранее планировать маршруты передвижения и по возможности пользоваться общественным транспортом.