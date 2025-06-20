15:48
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Ремонт теплотрассы в Бишкеке. Закрывается пересечение улиц Фрунзе и Айтматова

В рамках подготовки к отопительному сезону с 21 июня по 12 июля будет полностью перекрыто пересечение улиц Фрунзе и Айтматова. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

В настоящее время МП «Бишкектеплосеть» осуществляет замену изношенного участка теплотрассы на улице Фрунзе от улицы Айтматова до улицы Суюмбаева. Общая протяженность ремонтируемого участка — 500 метров.

Отмечается, что в ходе реконструкции диаметр трубопровода будет увеличен с 900 до 1 тысячи миллиметров. Этот участок тепловой сети эксплуатируется с 1971 года и за 54 года полностью выработал свой нормативный срок службы, требуя срочной замены.

Власти города просят заранее планировать маршруты передвижения и по возможности пользоваться общественным транспортом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333505/
просмотров: 349
Версия для печати
Материалы по теме
Ремонт теплосетей в Бишкеке. 14 июня закроют участок улицы Фрунзе
В Бишкеке временно изменены схемы движения трех автобусных маршрутов
Бишкекчанам не советуют отказываться от горячей воды в пользу водонагревателей
Внимание! Участок улицы Фрунзе будет закрыт для движения транспорта
Сегодня в микрорайонах Бишкека могут снизить температуру воды и отопления
В микрорайоне «Восток-5» в Бишкеке временно отключили отопление и горячую воду
На улице Кольбаева в Бишкеке частично ограничат движение транспорта
Ремонт теплосети завершен. Улицу Жукеева-Пудовкина открыли для проезда
В Бишкеке открыли еще один отрезок улицы Жукеева-Пудовкина
Улицу Осмонкула в Бишкеке закрывают для движения. Ремонт теплосети
Популярные новости
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
Аномальная жара, пыль и&nbsp;болезни. Кыргызстан вошел в&nbsp;эпоху климатического шока Аномальная жара, пыль и болезни. Кыргызстан вошел в эпоху климатического шока
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается жара до&nbsp;41&nbsp;градуса Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается жара до 41 градуса
Из-за жары увеличивается количество обращений в&nbsp;скорую помощь Бишкека Из-за жары увеличивается количество обращений в скорую помощь Бишкека
Бизнес
KFC Night Run&nbsp;&mdash; 2025: тысячи бегунов и&nbsp;незабываемая атмосфера вечерней столицы KFC Night Run — 2025: тысячи бегунов и незабываемая атмосфера вечерней столицы
Максимум свободы без лишних затрат: &laquo;Специальное предложение 500&raquo; от&nbsp;MEGA! Максимум свободы без лишних затрат: «Специальное предложение 500» от MEGA!
ОСАГО с&nbsp;максимальной выгодой. Получите до&nbsp;20&nbsp;процентов кешбэка в&nbsp;MBANK ОСАГО с максимальной выгодой. Получите до 20 процентов кешбэка в MBANK
&laquo;Бакай Иншуренс&raquo;&nbsp;&mdash; страховая компания Bakai Bank «Бакай Иншуренс» — страховая компания Bakai Bank
20 июня, пятница
15:38
Нарушение визового режима в США. МИД Кыргызстана выступил с заявлением Нарушение визового режима в США. МИД Кыргызстана выступ...
15:38
В КР упростили оформление страховых полисов через мобильное приложение «Тундук»
15:32
В 2025 году в Бишкеке отремонтируют 13 тысяч погонных метров тротуаров
15:30
Главы КР и РФ хотят разработать принципы единого образовательного пространства
15:18
Порядок использования средств из накопительного пенсионного фонда упрощен