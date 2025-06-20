Замечаний к дорогам, отремонтированным в Бишкеке в 2024 году, у чиновников нет

Особых замечаний к дорогам, отремонтированным в 2024 году в Бишкеке, пока нет. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил главный специалист столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Азамат Осмоналиев.

По его словам, в 2024-м три компании выполняли работы по реабилитации — ОсОО «Технотоп», ОсОО «Мостдорстрой» и ОсОО «ДорСтрой Групп» — по две улице каждая компания.

«В этом году эти же три компании поделили между собой восемь центральных улиц... неправильно выразился — не поделили, а выиграли тендер, так скажем, и реабилитируют улицы», — сказал Азамат Осмоналиев.

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Он отметил, что, согласно заключенным договорам и Закону КР «Об автомобильных дорогах», гарантийный период на строительство новых дорог составляет пять лет, на капремонт — три года.

«То есть, если в течение трех лет будут дефекты на отремонтированных улицах, то за счет подрядной организации должны их устранить. После гарантийный срок начинает исчисляться заново. На шести центральных улицах, которые отремонтировали в 2024-м, в этом году нет-нет появляются дефекты. Все-таки по дорогам проезжает столько машин, автобусов и даже большегрузы успевают летом проезжать. Все устраняется моментально за счет подрядной организации», — добавил Азамат Осмоналиев.

По его словам, зачастую подрядчиков просят поменять дорожные знаки — некоторые дорожно-транспортные происшествия нигде не фиксируются, и виновников ДТП, повредивших дорожные знаки, бордюры, светофоры и другое, не находят.

«Что касается дорожных покрытий, то в этом году за счет подрядчика делали отрезок на улице Ахунбаева в районе парка Ататюрка. В основном незначительные дефекты появляются там, где тормозят большие автобусы, забитые людьми. Мы просим подрядчиков в рамках гарантийного периода устранять это. А значимых недостатков еще не наблюдалось», — резюмировал Азамат Осмоналиев.