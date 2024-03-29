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Общество

В Бишкеке капитально отремонтируют шесть дорог

На шести столичных улицах проведут капитальный ремонт дорог. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, кроме того, будут построены три моста и пробьют три новые трассы через железную дорогу.

В муниципалитете отметили, что одной из причин, по которой дороги находятся в аварийном состоянии, является то, что большинство из них построены 18-20 лет назад и эксплуатируются до настоящего времени. Срок службы асфальтированной дороги составляет восемь-десять лет.

Мэрия планирует провести реконструкцию дорог на следующих улицах:

— проспект Чуй от проспекта Манаса до улицы Торекула Айтматова;
— Абдрахманова/Байтика Баатыра от проспекта Жибек Жолу до улицы Масалиева;
— Ахунбаева от проспекта Чингиза Айтматова до улицы Жукеева-Пудовкина;
— Горького от проспекта Манаса до улицы 7 Апреля;
— Юнусалиева от улицы Сухэ-Батора до улицы Горького.

На участке проспекта Жибек Жолу от улицы Курманджан Датки до улицы Тоголока Молдо проведут капитальный ремонт и расширение дороги.

Строительство новых мостов планируется провести на улице Ауэзова через канал ТЭЦ Бишкека, на проспекте Жибек Жолу через реку Аламедин. Третий мост построят на улице Шукурова через Восточный Большой Чуйский канал. Он соединит улицы Ахунбаева и Медерова.

«Кроме того, в этом году в городе появятся три новые дороги, соединяющие улицу Ахунбаева и проспект Жибек Жолу. Они станут альтернативой улицам 7 Апреля, Абдрахманова/Байтика Баатыра и проспекту Чингиза Айтматова. Так, планируется вывести улицы Фучика, Бакаева и Суюмбаева через железную дорогу к улице Толстого. Например, улицу Фучика продлят до улицы Толстого. Улица Бакаева пройдет от улицы Толстого вдоль берега реки Ала-Арчи до улицы Боконбаева. Это уменьшит заторы на бульваре Молодой Гвардии и улице Асаналиева. Новая полоса отвода дороги будет проложена от улицы Медерова до улицы Кара-Дарьинской, выходящей с улицы Толстого. Далее она будет соединена с улицей Суюмбаева, и отрезок станет альтернативой улицам 7 Апреля и Абдрахманова/Байтика Баатыра», — рассказали в муниципалитете.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290283/
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