В очереди 35 тысяч детей. Как в Бишкеке расширяют охват дошкольным образованием

В 118 муниципальных столичных детских садах воспитывается 37,5 тысячи детей. Об этом на заседании постоянной комиссии Бишкекского городского кенеша по социальным вопросам сообщила вице-мэр Виктория Мозгачева.

По ее словам, в очереди стоит практически столько же — 35 тысяч детей.

В рамках преобразования дошкольных организаций для увеличения охвата детей в 2024-м в 10 детсадах переоборудовали спальные комнаты. Это позволило увеличить число детей, которые могут посещать учреждения.

«Кроме того, введены в эксплуатацию вновь построенные детские сады. В итоге в прошлом году мощность садиков увеличилась на 5,9 тысячи мест. В этом году работу продолжаем — УКС занимается строительством, по плану 10 учреждений. Также в 25 учреждениях запланировано преобразование спальных комнат», — сказала Виктория Мозгачева.

Она добавила, что с учетом всех мероприятий в бишкекских детсадах ожидается увеличение еще на 5 тысяч мест.

Вице-мэр подчеркнула, что в стране в пилотном режиме внедряется ваучерный механизм финансирования дошкольного образования для детей от одного до шести лет из социально уязвимых семей.

Бишкеку предоставлено 200 квот, которые разделили по районам. Сейчас идет сбор заявок от частных детсадов, желающих участвовать в проекте.

Ваучер — это минимальное гарантированное государством финансирование, закрепленное за ребенком.

Базовая стоимость ваучера составляет 2 тысячи сомов в месяц на каждого. Предусмотрены повышающие коэффициенты. Например, для ребенка из малоимущей или малообеспеченной семьи стоимость ваучера составит 3,1 тысячи сомов, для ребенка с инвалидностью — 4 тысячи 560 сомов.