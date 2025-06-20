Фитосанитарный контроль возобновили в пункте пропуска «Ак‑Жол». Об этом сообщили в Минсельхозе.

Отмечается, что с 20 июня на кыргызско‑казахской границе снова заработал пункт фитосанитарного контроля «Ак‑Жол». Это позволит снизить нагрузку на действующие КПП, повысить качество контроля и сократить риски заноса карантинных организмов.

Возобновление работы пункта также ускорит оформление грузов, предотвратит задержки и создаст новые условия для выхода кыргызстанской сельхозпродукции на внешние рынки.