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Общество

Фитосанитарный контроль возобновили в пункте пропуска «Ак‑Жол»

Фитосанитарный контроль возобновили в пункте пропуска «Ак‑Жол». Об этом сообщили в Минсельхозе.

Отмечается, что с 20 июня на кыргызско‑казахской границе снова заработал пункт фитосанитарного контроля «Ак‑Жол». Это позволит снизить нагрузку на действующие КПП, повысить качество контроля и сократить риски заноса карантинных организмов.

Возобновление работы пункта также ускорит оформление грузов, предотвратит задержки и создаст новые условия для выхода кыргызстанской сельхозпродукции на внешние рынки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333468/
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