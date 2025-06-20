Запись в школу. Выявление фиктивно приписанных детей продолжается в Бишкеке

В рамках кампании по зачислению детей в 1-й и 2-й классы выявление фиктивно приписанных продолжается. Об этом на заседании постоянной комиссии Бишкекского городского кенеша по социальным вопросам сообщила вице-мэр Виктория Мозгачева.

По ее словам, в столичных общеобразовательных организациях есть еще более 3 тысяч свободных мест.

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«По нескольким школам 29 мая открыты дополнительные квоты. Выявлены факты фиктивной приписки детей к некоторым учреждениям. Совместно с Министерством просвещения и правоохранительными органами эта работа до сих пор проводится, как и проверка детей, записанных по льготным спискам», — сказала Виктория Мозгачева.

Она отметила, что учебные классы готовят. После завершения приемной кампании станет понятно, будут ли задействовать детские сады под организацию 1-х классов. На сегодня все записанные помещаются в школах.

Депутаты заметили, что к ним обращаются родители, которые не могут устроить детей в ту или иную школу.

«По нормативам, если в школе не осталось свободных мест, детей регистрируют в соседнюю ближайшую. Некоторые родители думают: если они обратятся к директору, то вопрос решат. Но директор не имеет права зачислять ребенка и принимать заявления от родителей. Это физически и технически невозможно. Запись только онлайн, заносить данные ребенка имеют право родители или законные представители детей», — подчеркнула Виктория Мозгачева.