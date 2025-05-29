Прием в первый класс. В 38 школах Бишкека откроют дополнительные места

В ряде общеобразовательных организаций по республике 30 мая в 9.00 откроют дополнительные места в первый и второй классы на 2025/26 учебный год. Об этом сообщило Министерство просвещения.

По его данным, места предоставляют с целью расширения доступа к школьному образованию и удовлетворения высокого спроса со стороны родителей и законных представителей детей.

Дополнительные квоты предоставят во всех областях и 38 столичных школах.

В Бишкеке квоты откроют в школах № 17, 20, 26, 37, 56, 62, 63, 64, 73, 88, 91, 100, 103, 4, 10, 12, 67, 13, 40, 44, 68, 84, 82, 92, 95, 96, 102, 117, 119, 24, 41, 61, 70, 75, 78, 101, 106 и 108.

С остальным списком можно ознакомиться на сайте Минпросвещения.

Отметим, что, по данным системы «Мектеп», по стране для записи в первый и второй классы остается более 176 тысяч вакантных мест.