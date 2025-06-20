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Общество

В инфекционной больнице Бишкека отметили рост острых кишечных инфекций

В Бишкеке отмечается подъем заражения острыми кишечными инфекциями. Об этом 24.kg сообщил главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Гулжигит Аалиев.

По его словам, в настоящее время в стационаре на лечении находится 79 больных с ОКИ, в основном это дети.

Трое тяжелых пациентов (двое детей и девушка 24 лет) находятся в отделении реанимации.

Гулжигит Аалиев призвал население соблюдать санитарно-гигиенические правила — регулярно мыть руки, а также овощи, фрукты и ягоды перед употреблением. Кроме того, не приобретать скоропортящиеся продукты и блюда быстрого приготовления в сомнительных местах и с рук.

По данным столичного Центра госсанэпиднадзора, за пять месяцев 2025 года в Бишкеке зарегистрировано 2 тысячи 840 зараженных острыми кишечными инфекциями, что примерно на 40 процентов больше, чем за тот же период прошлого 2024-го.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333431/
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