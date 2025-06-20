19 июня около 20.40 в одном из домов в районе «Кудайбергена» произошел удар молнии. Сотрудники МЧС прибыли в течение 2,5 минуты после тревожного сигнала, сообщили в ведомстве.

Фото МЧС. В Бишкеке молния ударила в дом в районе «Кудайбергена»

По информации очевидцев, вечером в Бишкеке резко изменилась погода — после дневной жары до +38 градусов началась гроза с сильным ветром и дождем. Именно в этот момент молния попала в одну из стен жилого дома в «Кудайбергене», частично разрушив строение. На видео очевидцев видно, что повреждению подверглась внешняя отделка здания: с фасада дома сбиты куски штукатурки.

Сейчас в доме проводят обследование, точные масштабы ущерба уточняются. Жильцы получили рекомендации по обеспечению безопасности во время грозы.

МЧС призывает всех бишкекчан быть осторожными при сильных ливнях и молниях, соблюдать правила пожарной безопасности: отключать электрические приборы и не находиться возле окон.