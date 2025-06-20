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Общество

В Таласе жители незаконно возвели дома на пастбищных землях

В результате проверки, проведенной региональным управлением по Таласской области службы по земельному и водному надзору при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, установлено, что семь жителей сельского округа Кара-Буура Айтматовского района незаконно возвели жилые дома и хозяйственные постройки на пастбищных и сельскохозяйственных землях без соответствующих разрешительных документов.

По факту составлены акты проверки, наложены административные штрафы, которые взысканы на специальный счет.

Материалы переданы в прокуратуру Айтматовского района для принятия дальнейших мер.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333421/
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