Расти в высоту. Вопрос реновации в Бишкеке прокомментировал чиновник

Население в Бишкеке увеличивается, город должен расти не в ширину, а в высоту. Об этом в прямом эфире сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Талантбек Иманакун уулу.

Одна из радиослушательниц спросила, не планируются ли снос многоэтажных домов, введенных в эксплуатацию в 1960-1970-х годах, и взамен строительство новых. По ее словам, старые здания морально устарели и имеют различные повреждения.

«Мы разрабатываем положение о реновации. В центре города есть много старых двух- и трехэтажных домов. В некоторых отсутствуют фундаменты, есть трещины. На этот случай работает Институт сейсмостойкого строительства. Если опасаетесь по поводу состояния вашего строения, то можно обратиться в Минстрой в электронном виде, ребята выедут и дадут свое заключение.

Если здание будет признано аварийным, то будем работать совместно с органами местного самоуправления. Политика о реновации — за Минстроем, а исполнение — совместно с мэрией. Сначала нужно новый дом построить, чтобы людей туда переселить, а потом снести их старый дом и на его месте построить следующий объект, то есть действовать в шахматном порядке», — сказал Талантбек Иманакун уулу.

Он отметил, что по новым СНиП в Бишкеке можно проектировать и строить здания до 27 этажей, выше тоже можно, но по спецзаключению, то есть вопрос решается в индивидуальном порядке.

Напомним, в конце ноября 2024 года тогда еще глава Госстроя Нурдан Орунтаев сообщил, что в 2025-м в столице планируют начать программу реновации. По его словам, государство намерено снести все дома, построенные в советское время, и заменить их современными зданиями.