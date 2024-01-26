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Общество

В Бишкек прибыли еще 124 новых автобуса

В столицу прибыли 124 новых автобуса. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, в церемонии передачи новых автобусов муниципальному предприятию «Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие» участвовали мэр Айбек Джунушалиев, директор ЕБРР Айтен Рустамова, заместитель министра финансов Руслан Татиков и посол Японии в КР Хидеки Года.

«124 новых автобуса, работающие на сжатом природном газе, длиной 10,5 метра передали в рамках проекта «Бишкекские автобусы» программы «Зеленые города 2, Окно 2», финансируемого Европейским банком реконструкции и развития. Проект также поддерживает грант правительства Японии», — сказали в муниципалитете.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Новые автобусы

В пресс-службе добавили, что проект «Бишкекские автобусы» — не только приобретение нового транспорта, но и шаг к модернизации транспортной системы в целом. Предусмотрена реконструкция ремонтно-производственного и административного зданий с галереей. В рамках проекта внедрят  систему планирования ресурсов предприятия (ERP) с GPS-навигацией, что повысит эффективность муниципальной автобусной компании.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285143/
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