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Общество

Программа «Чистое небо» позволит мэрии Бишкека заработать

Мэрия Бишкека просит городской кенеш утвердить концепцию «Чистое небо — 2030». Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по ЖКХ, ТЭК, транспорту коммуникациям и экологии сообщил вице-мэр Рамиз Алиев.

По его словам, программа позволит определить правила игры и «уйти под землю».

Это даст не только экономическую выгоду мэрии, но и улучшит эстетический вид столицы. Яркий пример — проспект Чуй, где подземные коммуникации позволили очистить небо.

«От «Кыргызтелекома» поступило предложение проложить сети, в основном интернетные кабели, под землей. По концепции 70 процентов от прибыли будет оставаться мэрии Бишкека, 30 процентов — «Кыргызтелекому». Это хороший бизнес, город растет, провайдеры будут заключать договор с нами на прокладку кабелей. За каждый километр проложенного кабеля будут платить в среднем по 1 тысяче сомов. Это будет дополнительный доход для мэрии», — сказал Рамиз Алиев.

Он отметил, что в первую очередь проект «Чистое небо» планируется реализовать вдоль восьми улиц, по которым в настоящее время проходит реконструкция. В дальнейшем будет утверждаться титул и финансирование на каждый год.

«Подземные канализации провайдерам тоже удобнее — там намного меньше обрывов, плюс это требование времени. В современных европейских, китайских городах практически везде ушли под землю с коммуникациями. Мы построим канализационные сети, а содержать и обслуживать их будет «Кыргызтелеком», — добавил Рамиз Алиев.

Более точные расчеты окупаемости вице-мэр пообещал предоставить депутатам позже.

Отмечено, что реализация концепции «Чистое небо» не требует проведения анализа регулятивного воздействия. Один из депутатов заметил, что мэрия должна предоставить об этом письмо из Министерства экономики, чтобы не возникло вопросов от юристов.

Проект будет внесен на сессию БГК.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333280/
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