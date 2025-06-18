Ремонт дорог в Бишкеке. Закрывается участок улицы Курманджан Датки

В Бишкеке 19 июня в рамках реабилитации улицы Курманджан Датки для движения транспорта закрывается участок от улицы Салиевой до проспекта Жибек Жолу. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Отмечается, что дорожно-строительные работы на участке будут завершены 20 августа.

Власти города просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и во избежание дорожных заторов рекомендуют заранее планировать свой маршрут, а также воспользоваться общественным транспортом.

Информацию об изменении схемы движения общественного транспорта предоставят позже.