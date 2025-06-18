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Общество

Создание трех новых парков предусмотрено в Бишкеке

Расширение зеленых зон города будет осуществляться как за счет создания новых парков, так и путем озеленения существующих территорий. Об этом 24.kg сообщили в мэрии Бишкека.

В частности:

— предусмотрено создание трех новых городских парков,
— расширение зеленых насаждений вблизи жилых массивов, школ и общественных пространств,
— интеграция зеленых насаждений в проекты реконструкции улиц и благоустройства городских территорий.

Акцент будет сделан на высадку деревьев, устойчивых к климатическим условиям и вредителям, а также на развитие ирригационной инфраструктуры для поддержания здоровья насаждений.

«Несмотря на плотную застройку, в городе еще остаются свободные участки, которые могут быть использованы под скверы, парки и зоны отдыха. В рамках новой городской стратегии проводится инвентаризация таких территорий, включая заброшенные места, участки вдоль дорог, под ЛЭП и вблизи новостроек. Также рассматриваются варианты рекультивации старых промышленных или неиспользуемых земель», — отметили в муниципалитете.

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По данным чиновников, в 2024 году в Бишкеке высажено:

— 4 тысячи 392 лиственных дерева,
— 4 тысячи 99 хвойных,
— 2 тысячи 298 кустарников.

На 2025 год запланирована посадка:

— 6,5 тысячи лиственных деревьев,
— 3,5 тысячи хвойных,
— 2 тысяч 460 кустарников.

Что касается старых насаждений, то поэтапной вырубке подвергаются деревья, находящиеся в критическом состоянии и не подлежащие восстановлению. Речь в первую очередь идет о старых или сильно ослабленных дубах, на которых неэффективны защитные меры.

«После удаления таких деревьев в рамках программы по озеленению осуществляется высадка новых — устойчивых к вредителям пород и адаптированных к городским условиям. Это позволяет не только сохранить объемы зеленых насаждений, но и улучшить их качество и биологическое разнообразие», — отметили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333122/
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