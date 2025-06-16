Почему детей мигрантов не берут в школы, рассказали в кыргызской диаспоре в РФ

Председатель кыргызской диаспоры в Москве и одноименной области Кубанычбек Осмонбеков рассказал 24.kg, почему детей трудящихся не зачисляют в российские школы и как решить эту проблему.

Кубанычбек Осмонбеков напомнил, что в 2024 году правительство России приняло несколько поправок в миграционное законодательство. Из них четыре закона касаются граждан ЕАЭС, в том числе норма о том, что с 1 апреля для поступления в школу дети-иностранцы должны сдать тест по русскому языку.

«Российская сторона говорит, что каждый ребенок при поступлении в школу должен знать язык для того, чтобы понимать учебную программу и это логично. Здесь обращение к родителям, чтобы они были более подготовлены. Перед поступлением они должны научить ребенка хотя бы базовым словам. Россия также ввела реестр контролируемых лиц. Там оказались более 700 тысяч иностранных граждан, которые находятся на территории РФ нелегально. Возможно, у них просрочена регистрация или нет трудового договора, медосвидетельствования, дактилоскопии. Те люди, которые попали в реестр, должны привести документы в соответствие с нормативно-правовыми актами», — отмечает Кубанычбек Осмонбеков.

Из 700 тысяч иностранных граждан, кто в реестре контролируемых лиц, около 70 тысяч граждане КР. К большому сожалению, из этого числа около 25-26 тысяч — это дети наших соотечественников. Кубанычбек Осмонбеков

По словам главы кыргызской диаспоры, дети попали в этот список из-за отсутствия регистрационного учета.

«Родители зачастую не оформляют на детей регистрацию по месту жительства. Дети от 6 лет также должны проходить дактилоскопию, биометрию и медосвидетельствование. От 6 до 13 лет эти процессы идут в ограниченном этапе, то есть некоторые анализы не сдаются, а от 13 лет они должны пройти всю процедуру как взрослые. Многие родители не занимались этим, поэтому у них сейчас возникают проблемы при устройстве детей в школы. Нужно каждого ребенка легализовать и учить русскому языку. И посольство и диаспоры еженедельно информируем наших соотечественников, чтобы они прошли все процедуры. За полгода до того, как был принят закон, мы информировали на своих официальных страницах в соцсетях, сайтах и предупреждали, чтобы наши граждане заблаговременно подготовились к этому. Мы знали, что такая проблема будет», — говорит Кубанычбек Осмонбеков.

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Он считает, что кабинет министров Кыргызстана обязан провести переговоры не только по этому вопросу и ряду других, касательно соотечественников, работающих в России.

«Это также должно прорабатываться на уровне президента. На сегодня на территории РФ находятся более 600 тысяч наших граждан. Если быть точнее, 220 тысяч уроженцы Кыргызстана, получившие гражданство РФ, 330-380 тысяч это кыргызстанцы, которые работают здесь и отправляют деньги на родину, выплачивают налоги, создают рабочие места, внося вклад и экономику КР и РФ», — подчеркнул Кубанычбек Осмонбеков.

Напомним, ранее на заседании Жогорку Кенеша депутат Жанар Акаев заявлял, что к нему каждый день обращаются десятки граждан КР и жалуются на то, что не могут детей устроить в российские школы и детские сады.