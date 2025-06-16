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Общество

Подозреваемого в крупном мошенничестве задержали в Бишкеке

Сотрудники милиции задержали подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба УВД Ленинского района.

По ее данным, 21 мая 2025 года в УВД Ленинского района с заявлением обратился гражданин К.Э. Он просил принять меры в отношении сотрудника своего ОсОО Ж.А., который, войдя в доверие к клиентам, обманом получил от них крупную сумму денег и скрылся.

В результате заявителю причинен материальный ущерб в 4 миллиона 851 тысяча 859 сомов.

Следственная служба УВД возбудила уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР.

УВД Ленинского района
Фото УВД Ленинского района. Подозреваемый в мошенничестве
В ходе следствия сотрудники милиции задержали подозреваемого. Его водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

Если вы пострадали от преступных действий злоумышленника, милиция просит сообщить об этом по следующим номерам телефонов: +996700050505, 0704527214 или 102.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332768/
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