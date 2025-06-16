Подозреваемого в крупном мошенничестве задержали в Бишкеке

Сотрудники милиции задержали подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба УВД Ленинского района.
По ее данным, 21 мая 2025 года в УВД Ленинского района с заявлением обратился гражданин К.Э. Он просил принять меры в отношении сотрудника своего ОсОО Ж.А., который, войдя в доверие к клиентам, обманом получил от них крупную сумму денег и скрылся.
В результате заявителю причинен материальный ущерб в 4 миллиона 851 тысяча 859 сомов.
Следственная служба УВД возбудила уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР.
Если вы пострадали от преступных действий злоумышленника, милиция просит сообщить об этом по следующим номерам телефонов: +996700050505, 0704527214 или 102.