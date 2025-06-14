Комитет гражданской авиации Казахстана ввел запрет на полеты в шесть стран

Комитет гражданской авиации Казахстана в связи с началом боевых действий на Ближнем Востоке и высоким уровнем угрозы для безопасности ввел полный запрет на полеты в шесть стран.

Уточняется, что полеты запрещены в пределах и вблизи воздушного пространства Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана. Он будет действовать до особого распоряжения.

«Настоящее указание распространяется на все регулярные и нерегулярные пассажирские, грузовые и технические рейсы казахстанских эксплуатантов воздушных судов. Указание вступает в силу с момента получения и подлежит обязательному исполнению», — сообщили в пресс-службе комитета.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль атаковал Иран. В Тегеране зафиксировали взрывы. К 6.00 по Бишкеку ЦАХАЛ объявил завершение первого этапа нанесения ударов по военным целям в Иране.

Армия Израиля назвала причиной операции «Нация львов» достаточное количество у Ирана обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней. Удары по Тегерану назвали необходимой мерой против «неминуемой угрозы».

По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится».