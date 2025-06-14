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Общество

Доход Трампа за 2024 год составил более $600 миллионов

Дональд Трамп сообщил о доходах в более $600 миллионов от криптовалют, гольф-клубов, лицензий и других предприятий в публичной финансовой декларации. Об этом сообщает Reuters.

из интернета
Фото из интернета
По подсчетам издания, теперь у президента активов как минимум на $1,6 миллиарда.

Основную часть состояния Трампа составляют доходы от строительных проектов, участия в криптопространстве и прибыли от других предприятий.

Согласно декларации, Дональду Трампу принесли доход:

  • три гольф-курорта Трампа — $217,7 миллиона;
  • частный гольф-клуб Trump National Doral — $110,4 миллиона;

  • лицензионные сборы с проекта во Вьетнаме — $5 миллионов;

  • девелоперский проект в Индии — $10 миллионов;

  • лицензирование проекта в Дубае — почти $16 миллионов;

  • доход от продажи токенов через World Liberty — $57,35 миллиона;

  • доход от своих NFT — цифровых карточек с его изображением — $1,16 миллиона.

Он также получил роялти (платежи за право использовать его имя или образ):

  • От Greenwood Bible (на сайте указано, что это «единственная Библия, официально одобренная Ли Гринвудом и президентом Трампом») — $1,3 миллиона;

  • Trump Watches — $2,8 миллиона;

  • Trump Sneakers and Fragrances — $2,5 миллиона.

Как отмечает издание, президент США также получает проценты от своей доли в Trump Media & Technology Group (DJT.O) — владельце социальной платформы Truth Social. У него имеются проценты и дивиденды от пассивных инвестиций, общая стоимость которых составляет не менее $211 миллионов.

«Некоторые из его предприятий, например в области криптовалют, получают выгоду от политических изменений в США при нем и стали предметом критики», — отметили в Reuters.

В 2025 году Дональд Трамп выпустил свой мемкойн $TRUMP, который принес около $320 миллионов в виде комиссий, а первая леди Мелания Трамп получила примерно $216 тысяч 700 в виде роялти от своей собственной коллекции NFT.

В издании предупредили, что декларация часто указывала только диапазоны стоимости его активов и доходов и Reuters использовал нижние значения из списка, а значит, общая сумма активов и доходов может быть выше.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332721/
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