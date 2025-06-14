Доход Трампа за 2024 год составил более $600 миллионов

Дональд Трамп сообщил о доходах в более $600 миллионов от криптовалют, гольф-клубов, лицензий и других предприятий в публичной финансовой декларации. Об этом сообщает Reuters.
Основную часть состояния Трампа составляют доходы от строительных проектов, участия в криптопространстве и прибыли от других предприятий.
Согласно декларации, Дональду Трампу принесли доход:
- три гольф-курорта Трампа — $217,7 миллиона;
- частный гольф-клуб Trump National Doral — $110,4 миллиона;
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лицензионные сборы с проекта во Вьетнаме — $5 миллионов;
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девелоперский проект в Индии — $10 миллионов;
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лицензирование проекта в Дубае — почти $16 миллионов;
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доход от продажи токенов через World Liberty — $57,35 миллиона;
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доход от своих NFT — цифровых карточек с его изображением — $1,16 миллиона.
Он также получил роялти (платежи за право использовать его имя или образ):
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От Greenwood Bible (на сайте указано, что это «единственная Библия, официально одобренная Ли Гринвудом и президентом Трампом») — $1,3 миллиона;
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Trump Watches — $2,8 миллиона;
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Trump Sneakers and Fragrances — $2,5 миллиона.
Как отмечает издание, президент США также получает проценты от своей доли в Trump Media & Technology Group (DJT.O) — владельце социальной платформы Truth Social. У него имеются проценты и дивиденды от пассивных инвестиций, общая стоимость которых составляет не менее $211 миллионов.
«Некоторые из его предприятий, например в области криптовалют, получают выгоду от политических изменений в США при нем и стали предметом критики», — отметили в Reuters.
В 2025 году Дональд Трамп выпустил свой мемкойн $TRUMP, который принес около $320 миллионов в виде комиссий, а первая леди Мелания Трамп получила примерно $216 тысяч 700 в виде роялти от своей собственной коллекции NFT.
В издании предупредили, что декларация часто указывала только диапазоны стоимости его активов и доходов и Reuters использовал нижние значения из списка, а значит, общая сумма активов и доходов может быть выше.