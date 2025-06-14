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Общество

В Астане обсудили условия пребывания кыргызстанцев в Казахстане

В Астане состоялись политические консультации по вопросам двустороннего сотрудничества и регионального взаимодействия. Об этом сообщает МИД Кыргызстана.

пресс-службы МИД КР
Фото пресс-службы МИД КР

Первый замглавы внешнеполитического ведомства КР Асеин Исаев и замминистра иностранных дел РК Ермухамбет Конуспаев обсудили актуальные вопросы кыргызско-казахстанских отношений в политической, торгово-экономической, водно-энергетической, транспортно-транзитной, культурно-гуманитарной и других сферах.

Состоялся также обмен мнениями о взаимодействии двух стран в рамках международных и региональных организаций. Затронули вопросы, связанные с условием пребывания граждан Кыргызстана в Казахстане.

Особое внимание было уделено вопросам подготовки официального визита президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева в Кыргызскую Республику, а также реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав государств, правительств и внешнеполитических ведомств.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332701/
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