Отменяются рейсы и меняются маршруты из-за эскалации между Израилем и Ираном

Авиакомпании отменяют рейсы и меняют маршруты из-за эскалации между Израилем и Ираном. Об этом пишет DW.

Так, российский «Аэрофлот» и авиакомпании немецкой Lufthansa Group отменили рейсы в Тегеран и из него. Об отмене полетов в Иран и Ирак и из них заявили и катарские Qatar Airways.

Израильские авиакомпании El Al, Israir и Arkia заявили, что выводят свой флот из страны. Самолеты вылетели без пассажиров, сообщил представитель аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. По данным сервиса Flightradar 24, несколько рейсов Israir вылетели на Кипр, а несколько самолетов El Al — в аэропорты Европы.

Об изменениях в расписании из-за эскалации на Ближнем Востоке, среди прочих, объявили крупные аэропорты в Абу-Даби и столице Бахрейна Манаме. Свое воздушное пространство ранее закрыли Израиль, Иордания, Ирак и Иран.

В ночь на 13 июня Израиль атаковал Иран. В Тегеране зафиксировали взрывы. К 6.00 по Бишкеку ЦАХАЛ объявил завершение первого этапа нанесения ударов по военным целям в Иране.

Армия Израиля назвала причиной операции «Нация львов» достаточное количество у Ирана обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней. Удары по Тегерану назвали необходимой мерой против «неминуемой угрозы».

По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится».