20:35
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Отменяются рейсы и меняются маршруты из-за эскалации между Израилем и Ираном

Авиакомпании отменяют рейсы и меняют маршруты из-за эскалации между Израилем и Ираном. Об этом пишет DW.

Так, российский «Аэрофлот» и авиакомпании немецкой Lufthansa Group отменили рейсы в Тегеран и из него. Об отмене полетов в Иран и Ирак и из них заявили и катарские Qatar Airways.

Израильские авиакомпании El Al, Israir и Arkia заявили, что выводят свой флот из страны. Самолеты вылетели без пассажиров, сообщил представитель аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. По данным сервиса Flightradar 24, несколько рейсов Israir вылетели на Кипр, а несколько самолетов El Al — в аэропорты Европы.

Об изменениях в расписании из-за эскалации на Ближнем Востоке, среди прочих, объявили крупные аэропорты в Абу-Даби и столице Бахрейна Манаме. Свое воздушное пространство ранее закрыли Израиль, Иордания, Ирак и Иран.

В ночь на 13 июня Израиль атаковал Иран. В Тегеране зафиксировали взрывы. К 6.00 по Бишкеку ЦАХАЛ объявил завершение первого этапа нанесения ударов по военным целям в Иране.

Армия Израиля назвала причиной операции «Нация львов» достаточное количество у Ирана обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней. Удары по Тегерану назвали необходимой мерой против «неминуемой угрозы».

По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332670/
просмотров: 143
Версия для печати
Материалы по теме
Новый виток конфликта между Индией и Пакистаном: что известно к этому часу
Эскалация. Индия закрыла воздушное пространство для самолетов из Пакистана
Популярные новости
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Бишкеке ожидаются гроза и&nbsp;сильный ветер Штормовое предупреждение. В Бишкеке ожидаются гроза и сильный ветер
В&nbsp;Бишкеке 14&nbsp;июня закроют Южную магистраль в&nbsp;связи с&nbsp;ночным забегом В Бишкеке 14 июня закроют Южную магистраль в связи с ночным забегом
Бишкек бьет тревогу: легендарная &laquo;Дзержинка&raquo; может исчезнуть Бишкек бьет тревогу: легендарная «Дзержинка» может исчезнуть
Бизнес
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; представило обновленный модуль заказов кодов маркировки ЗАО «Альфа Телеком» представило обновленный модуль заказов кодов маркировки
Миллион возможностей с&nbsp;MKassa от&nbsp;MBANK: комиссия 0&nbsp;процентов на&nbsp;прием платежей Миллион возможностей с MKassa от MBANK: комиссия 0 процентов на прием платежей
Электронный патент в&nbsp;вашем смартфоне: быстро, удобно, без очередей Электронный патент в вашем смартфоне: быстро, удобно, без очередей
Центр аналитики и&nbsp;развития предпринимательства помогает в&nbsp;выборе партнеров Центр аналитики и развития предпринимательства помогает в выборе партнеров
13 июня, пятница
20:23
Отменяются рейсы и меняются маршруты из-за эскалации между Израилем и Ираном Отменяются рейсы и меняются маршруты из-за эскалации ме...
20:06
Скончался экс-депутат Жогорку Кенеша Абдыкапар Султанов
20:02
В Тамчи предлагают создать финансовый центр — Дастан Бекешев
19:42
Центр «Единое окно» по внешней торговле передан из Минэкономики в таможню
19:28
Кыргызстанцев просят воздержаться от поездок в Израиль