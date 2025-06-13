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Общество

В Кыргызстане появятся электронные аптеки

Государственные аптеки «Эл Аман» перейдут на новый формат работы. Об этом в прямом эфире сообщил министр здравоохранения Эркин Чечейбаев.

По его словам, по республике открыто около 100 таких аптечных пунктов и их миссия оправдана.

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«В отдаленных районах частники не хотят открывать аптеки из-за отсутствия коммерческого интереса, прибыли особо нет — населения мало. Госаптеки улучшили доступ граждан к лекарственному обеспечению, но механизмы реализации не были проработаны до конца, поэтому мы планируем перевести «Эл Аман» на новый формат», — сказал министр.

Он отметил, что в настоящее время люди привыкли заказывать доставку товаров по телефону. «Есть такое понятие, как электронная аптека. Мы хотим использовать возможности «Кыргыз почтасы» и создать электронные аптеки, чтобы жители отдаленных регионов могли заказывать необходимые лекарства онлайн и получать их по месту жительства», — добавил Эркин Чечейбаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332665/
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