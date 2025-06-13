18:48
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

14 июня: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятии электрических сетей.

1
Чуйская область
  • 9.00-17.00 — села Байтик (улицы Эшмамбет, Ала-Арчинская, Райымбекова, Новостройка, жилмассив), Гроздь (улицы Садовая, Гроздинская, Чуйская, Заводская, Юбилейная, Садовая, 60 лет Октября, ДЭУ, Верхняя Ат-Башы, Айтматова, Рыскулбекова, Шаршенова), Кара-Жыгач (улицы Фрунзе, Карабаева, Шопокова, Тезекбаева, Бузурманкул);
  • 10.00-15.00 — села Кун-Туу (улицы Спортивная, Правда, Сейдесембаева, Момунжанова, Школьная, тупики Момунжанова, Южный, улицы Исмаила, 60 лет Киргизии, Степная, Осмоналы, Заводская, Проектируемая), Кун-Туу, Джал (улицы Сатке, Интернациональная, переулок Интернациональный, улицы Асанбаева, Сельсоветская, Бакен-Ата, Нижняя, тупик Нижний, улицы Гагарина, 50 лет СССР, 60 лет Киргизии, Проектируемая, Фрунзе, Весенняя, Школьная, Строительная, Шаршенова, Разная, Сулайманова), Сарбан (улицы Тогуз-Булак, Средняя, Боромбай, Жаны-Турмуш, Адигине, Ибраимова, Проектируемая, Карасуйская, Ново-Средняя, Средняя, переулок Средний), Орок (улица Проектируемая), Кызыл-Туу (улица Проектируемая).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332655/
просмотров: 175
Версия для печати
Материалы по теме
13 июня: где в регионах отключат свет
12 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет
11 июня: где в регионах отключат свет
10 июня: где в регионах отключат свет
9 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет
8 июня: где в Бишкеке отключат свет
7 июня: где в Бишкеке отключат свет
5 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет
4 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет
3 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Популярные новости
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Бишкеке ожидаются гроза и&nbsp;сильный ветер Штормовое предупреждение. В Бишкеке ожидаются гроза и сильный ветер
В&nbsp;Бишкеке 14&nbsp;июня закроют Южную магистраль в&nbsp;связи с&nbsp;ночным забегом В Бишкеке 14 июня закроют Южную магистраль в связи с ночным забегом
Бишкек бьет тревогу: легендарная &laquo;Дзержинка&raquo; может исчезнуть Бишкек бьет тревогу: легендарная «Дзержинка» может исчезнуть
Бизнес
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; представило обновленный модуль заказов кодов маркировки ЗАО «Альфа Телеком» представило обновленный модуль заказов кодов маркировки
Миллион возможностей с&nbsp;MKassa от&nbsp;MBANK: комиссия 0&nbsp;процентов на&nbsp;прием платежей Миллион возможностей с MKassa от MBANK: комиссия 0 процентов на прием платежей
Электронный патент в&nbsp;вашем смартфоне: быстро, удобно, без очередей Электронный патент в вашем смартфоне: быстро, удобно, без очередей
Центр аналитики и&nbsp;развития предпринимательства помогает в&nbsp;выборе партнеров Центр аналитики и развития предпринимательства помогает в выборе партнеров
13 июня, пятница
18:38
Реальный размер зарплаты врачей назвал министр здравоохранения Кыргызстана Реальный размер зарплаты врачей назвал министр здравоох...
18:32
Ведущий специалист Бишкекглавархитектуры задержан за взятку. Вымогал $3 тысячи
18:30
14 июня: где в регионах отключат свет
18:02
Детский омбудсмен и фонд «SOS — Детские деревни» активизируют сотрудничество
17:44
Мэрия Бишкека выявила антисанитарные нормы на рынке «Дордой»