14 июня: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятии электрических сетей.
1Чуйская область
- 9.00-17.00 — села Байтик (улицы Эшмамбет, Ала-Арчинская, Райымбекова, Новостройка, жилмассив), Гроздь (улицы Садовая, Гроздинская, Чуйская, Заводская, Юбилейная, Садовая, 60 лет Октября, ДЭУ, Верхняя Ат-Башы, Айтматова, Рыскулбекова, Шаршенова), Кара-Жыгач (улицы Фрунзе, Карабаева, Шопокова, Тезекбаева, Бузурманкул);
- 10.00-15.00 — села Кун-Туу (улицы Спортивная, Правда, Сейдесембаева, Момунжанова, Школьная, тупики Момунжанова, Южный, улицы Исмаила, 60 лет Киргизии, Степная, Осмоналы, Заводская, Проектируемая), Кун-Туу, Джал (улицы Сатке, Интернациональная, переулок Интернациональный, улицы Асанбаева, Сельсоветская, Бакен-Ата, Нижняя, тупик Нижний, улицы Гагарина, 50 лет СССР, 60 лет Киргизии, Проектируемая, Фрунзе, Весенняя, Школьная, Строительная, Шаршенова, Разная, Сулайманова), Сарбан (улицы Тогуз-Булак, Средняя, Боромбай, Жаны-Турмуш, Адигине, Ибраимова, Проектируемая, Карасуйская, Ново-Средняя, Средняя, переулок Средний), Орок (улица Проектируемая), Кызыл-Туу (улица Проектируемая).