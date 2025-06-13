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Общество

Asman Airlines увеличила количество рейсов из Бишкека в Раззаков

Национальная авиакомпания Asman Airlines с начала июня увеличила количество рейсов из Бишкека в город Раззаков до шести рейсов в неделю, кроме четверга. Об этом сообщили в представительстве компании.

«Раньше рейсы выполнялись значительно реже — от двух раз в неделю до нескольких раз в месяц. Теперь расписание значительно расширено, что позволит жителям Баткенской области и соседних регионов быстрее и удобнее добираться до столицы», — отметили в офисе компании.

Цена билета начинается от 3,6 тысячи сомов, что делает перелет доступным для широкого круга пассажиров.

Город Раззаков (бывший Исфана) — административный центр Лейлекского района Баткенской области.

 

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332640/
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