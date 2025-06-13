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Общество

Минздрав думает над решением жилищной проблемы молодых врачей

Минздрав думает над решением жилищной проблемы молодых врачей. Об этом в прямом эфире сообщил глава ведомства Эркин Чечейбаев.

По его словам, молодым специалистам, направленным на отработку в регионы, зачастую негде жить.

«Органы местного самоуправления должны решать этот вопрос. Некоторые местные власти покрывают расходы врачей на аренду жилья. Но в большинстве случаев возможности ОМСУ тоже ограничены», — сказал министр.

Он отметил, что в 2025 году по республике строится 21 новая больница, еще в 12 идет капитальный ремонт.

«Мы предлагаем, чтобы при строительстве новых организаций здравоохранения в обязательном порядке предусматривали небольшие кампусы (служебное жилье) для врачей. В Баткенской области, например, открылась больница КГМА, где есть и кампусы для ординаторов. По такому же принципу нужно решать жилищный вопрос и в других густонаселенных регионах», — добавил Эркин Чечейбаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332635/
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