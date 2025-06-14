Бишкек один из самых дорогих городов с наименьшими доходами

Бишкек снова в центре внимания: в последнем рейтинге стоимости жизни сервис Numbeo поставил столицу Кыргызстана выше Санкт-Петербурга и Ташкента.

При этом средняя зарплата в Бишкеке — одна из самых низких на постсоветском пространстве. Как получается, что город дорогой, а денег у людей — почти нет? Откуда берутся деньги на съем квартир, дорогую еду и жизнь в центре, и кто на самом деле определяет цену в этом городе?

Разбираемся, почему Бишкек живет по «двойным стандартам». По данным Numbeo, средняя стоимость жизни в Бишкеке на одного человека (включая аренду) составляет примерно $713 в месяц. При этом, согласно данным Нацстаткома, средняя зарплата по городу — всего 34-36 тысяч сомов, то есть чуть больше $380.

Цифры говорят сами за себя: большинству жителей не хватает заработка даже на базовые нужды.

Главный удар по кошельку — аренда. Однокомнатная квартира в центре Бишкека обойдется от 25 до 40 тысяч сомов, что по текущему курсу — $280 до $450. Даже на окраинах цены редко опускаются ниже 20 тысяч. Для сравнения, в Ташкенте можно снять квартиру в два раза дешевле, а в Санкт-Петербурге — за сравнимую сумму, но при зарплатах в два-три раза выше.

С заявлением по этому поводу выступал спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев.

«Цены на аренду в Бишкеке выходят за рамки разумного. Студенты, молодые семьи, пенсионеры — все жалуются. Надо срочно разобраться, почему жилье в столице дороже, чем в российских городах с высокими зарплатами», — сказал он на заседании парламента в начале июня.

Почему так дорого? Эксперты рынка объясняют это просто:

спрос превышает предложение,

земля подорожала в разы,

в Бишкек едут за учебой, работой, бизнесом — все стекается в столицу.

Кроме того, не стоит забывать о «теневой аренде»: тысячи квартир сдаются без договоров, что раздувает рынок и не позволяет регулировать цены.

Мясо, овощи, крупы, масло — цены растут почти каждый квартал. За последние два года:

сахар подорожал почти на 30 процентов,

мясо — на 20-25 процентов,

растительное масло — на 50 процентов.

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Продуктовая корзина в Бишкеке, по некоторым оценкам, стоит дороже, чем в Алматы или Ташкенте, хотя доходы населения — ниже.

Так откуда деньги? Это главный вопрос, который задают себе и экономисты, и сами жители.

1. Деньги мигрантов

Более миллиона кыргызстанцев работают за рубежом, в основном — в России и Казахстане. В 2024 году они прислали на родину более $3 миллиардов— это 14-15 процентов ВВП страны. И значительная часть этих денег оседает именно в Бишкеке: семьи покупают квартиры, машины, платят за учебу и аренду.

2. Неравенство

Официальная статистика признает: 20 процентов самых обеспеченных граждан получают 50 процентов всех доходов страны. В то время как на долю беднейших 20 процентов приходится менее 5 процентов. Бишкек — это концентрат этого неравенства. Президент Садыр Жапаров с 2022 года не раз заявлял о необходимости повышения доходов. По данным кабмина, за последние два года зарплаты в бюджетной сфере выросли на 50-70 процентов, особенно в сферах образования, здравоохранения и соцзащиты. Но при этом частный сектор, особенно малый бизнес, не всегда поспевает за ростом цен и выплат.

3. Теневая экономика

Наличные в конвертах, «серые» стройки, нелегальный бизнес, контрабанда с границ — все это подпитывает богатые слои. Эти деньги не проходят через банки, не облагаются налогами, но активно тратятся — и в первую очередь в Бишкеке. Это разогревает рынок жилья, услуг и транспорта.

Эксперты советуют:

Развивать другие города, чтобы люди не ехали в Бишкек.

Создавать госпрограммы доступного жилья.

Ввести реестр сдаваемого жилья и льготное налогообложение для прозрачных арендодателей.