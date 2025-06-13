В России для детей мигрантов выпустят отдельный учебник по русскому языку. Об этом сообщает «Парламентская газета».

«В некоторых классах ребят, плохо говорящих по-русски, до половины, сообщали педагоги из регионов, и это не способствует нормальному учебному процессу. А еще нет учебников по русскому языку как иностранному, с которыми бы могли работать педагоги», — обозначила проблему руководитель Ассоциации директоров школ из Твери Лариса Зверькова.

Председатель парламентского комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова заявила, что создание и обязательное поступление во все регионы таких пособий поддержали в Совете федераций.

«Надо относиться к этому не как к затратам, а как к вложению в качественное образование. Мы ждем появления учебников для мигрантов», — добавила она.

Заместитель главы Министерства просвещения РФ Ольга Колударова также отметила, что на сегодняшний день детям мигрантов, не сдавшим тестирование по русскому языку, предлагают пройти трехмесячные курсы по программам в школах или в качестве дополнительного образования, и в зависимости от регионов эта программа будет платной для слушателей или организована за счет местного бюджета.

Напомним, в РФ с 1 апреля детей мигрантов начали тестировать на знание русского языка перед приемом в школы. Как ранее отмечали в Рособрнадзоре, при приеме в российские учебные заведения дети мигрантов должны знать минимум, прописанный в общеобразовательных программах.