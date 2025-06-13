США аннулируют разрешение на проживание в стране более чем у 500 тысяч мигрантов

США аннулируют разрешение на проживание более чем у 500 тысяч мигрантов. Министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов уведомит сотни тысяч граждан о том, что их разрешение на проживание и работу в стране отозвано и им необходимо покинуть территорию страны. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на копию уведомления.

Фото СМИ. Министерство внутренней безопасности США уведомит сотни тысяч мигрантов об аннулировании их разрешений на проживание и работу в стране

Речь идет о гражданах Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы, въехавших в США по гуманитарной программе, запущенной администрацией Белого дома во время президентства Джо Байдена. Всего в рамках программы, известной как CHNV, гуманитарный въезд получили более 530 тысяч человек.

«Настоящим уведомляем вас, что ваше разрешение на гуманитарный въезд аннулировано. Если вы не покинете страну, к вам могут быть применены меры принудительного исполнения, включая задержание и депортацию без возможности уладить личные дела», — говорится в документе, направляемом на электронные адреса участников программы.

Как отмечает CNN, это решение стало частью более широкой миграционной политики администрации Дональда Трампа, направленной на принудительное выдворение миллионов мигрантов — как находящихся в стране нелегально, так и тех, кто прибыл на законных основаниях.

Напомним, в Лос-Анджелесе рейд против нелегалов спровоцировал массовые беспорядки. По данным очевидцев, инспекторы Иммиграционной и таможенной полиции (ICE), которая занимается выявлением и депортацией нелегальных мигрантов, во время рейдов использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты. После этого в центре города собралось более 300 протестующих, осудивших жесткие методы.

Американский лидер направил в Лос-Анджелес 2 тысячи военнослужащих Национальной гвардии, что вызвало политический скандал.