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Общество

США аннулируют разрешение на проживание в стране более чем у 500 тысяч мигрантов

США аннулируют разрешение на проживание более чем у 500 тысяч мигрантов. Министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов уведомит сотни тысяч граждан о том, что их разрешение на проживание и работу в стране отозвано и им необходимо покинуть территорию страны. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на копию уведомления.

СМИ
Фото СМИ. Министерство внутренней безопасности США уведомит сотни тысяч мигрантов об аннулировании их разрешений на проживание и работу в стране

Речь идет о гражданах Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы, въехавших в США по гуманитарной программе, запущенной администрацией Белого дома во время президентства Джо Байдена. Всего в рамках программы, известной как CHNV, гуманитарный въезд получили более 530 тысяч человек.

«Настоящим уведомляем вас, что ваше разрешение на гуманитарный въезд аннулировано. Если вы не покинете страну, к вам могут быть применены меры принудительного исполнения, включая задержание и депортацию без возможности уладить личные дела», — говорится в документе, направляемом на электронные адреса участников программы.

Как отмечает CNN, это решение стало частью более широкой миграционной политики администрации Дональда Трампа, направленной на принудительное выдворение миллионов мигрантов — как находящихся в стране нелегально, так и тех, кто прибыл на законных основаниях.

Напомним, в Лос-Анджелесе рейд против нелегалов спровоцировал массовые беспорядки. По данным очевидцев, инспекторы Иммиграционной и таможенной полиции (ICE), которая занимается выявлением и депортацией нелегальных мигрантов, во время рейдов использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты. После этого в центре города собралось более 300 протестующих, осудивших жесткие методы.

Американский лидер направил в Лос-Анджелес 2 тысячи военнослужащих Национальной гвардии, что вызвало политический скандал.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332624/
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