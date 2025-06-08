В Лос-Анджелесе рейд против нелегалов спровоцировал массовые беспорядки. Об этом сообщает Los Angeles Times.

По данным очевидцев, инспекторы Иммиграционной и таможенной полиции (ICE), которая занимается выявлением и депортацией нелегальных мигрантов, во время рейдов использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты. После этого в центре города собралось более 300 протестующих, осудивших жесткие методы.

Отмечается, что рейды по задержанию мигрантов проходят в ряде городов США в рамках масштабной кампании президента Дональда Трампа по борьбе с нелегальной иммиграцией. Столкновения происходили между жителями преимущественно латиноамериканского района и федеральными агентами ICE. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс ранее обвинила ICE в «сеянии страха» во втором по величине городе Соединенных Штатов.

Сегодня глава Белого дома распорядился ввести Национальную гвардию в Лос-Анджелес. Он направляет 2 тысячи бойцов для подавления беспорядков. В ответ на действия федеральных властей губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что решение «захватить контроль над Национальной гвардией Калифорнии и направить 2 тысячи солдат» является «намеренно провокационным» и «только усилит напряженность».

Дональд Трамп резко ответил губернатору на своей платформе Truth Social, заявив, что если он и Басс не могут справиться со своей работой, «тогда федеральное правительство вмешается и решит проблему с беспорядками и мародерством так, как это должно быть сделано».