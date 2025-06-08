10:50
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Происшествия

В Лос-Анджелесе рейд против нелегалов спровоцировал массовые беспорядки

В Лос-Анджелесе рейд против нелегалов спровоцировал массовые беспорядки. Об этом сообщает Los Angeles Times.

По данным очевидцев, инспекторы Иммиграционной и таможенной полиции (ICE), которая занимается выявлением и депортацией нелегальных мигрантов, во время рейдов использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты. После этого в центре города собралось более 300 протестующих, осудивших жесткие методы.

Отмечается, что рейды по задержанию мигрантов проходят в ряде городов США в рамках масштабной кампании президента Дональда Трампа по борьбе с нелегальной иммиграцией. Столкновения происходили между жителями преимущественно латиноамериканского района и федеральными агентами ICE. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс ранее обвинила ICE в «сеянии страха» во втором по величине городе Соединенных Штатов.

Сегодня глава Белого дома распорядился ввести Национальную гвардию в Лос-Анджелес. Он направляет 2 тысячи бойцов для подавления беспорядков. В ответ на действия федеральных властей губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что решение «захватить контроль над Национальной гвардией Калифорнии и направить 2 тысячи солдат» является «намеренно провокационным» и «только усилит напряженность».

Дональд Трамп резко ответил губернатору на своей платформе Truth Social, заявив, что если он и Басс не могут справиться со своей работой, «тогда федеральное правительство вмешается и решит проблему с беспорядками и мародерством так, как это должно быть сделано».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/331886/
просмотров: 336
Версия для печати
Материалы по теме
Глава МВД Кыргызстана обратился к иностранцам, незаконно работающим в стране
Массовые беспорядки охватили Францию после победы «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов
Двое кыргызстанцев помогли нелегалам пересечь границу России, они арестованы
Легализация иностранцев в Кыргызстане. Кабмин утвердил временное положение
Дональд Трамп хочет за год депортировать 1 миллион нелегальных мигрантов
Число нелегальных мигрантов, пересекающих границу ЕС, существенно сократилось
Апрельской революции исполнилось 15 лет. Как все было и чем закончилось
В США анонсировали приложение для самостоятельной депортации нелегалов
В США создадут реестр нелегальных мигрантов
В США мужчину посадили за то, что он 36 лет выдавал себя за своего знакомого
Популярные новости
Частный детсад в&nbsp;Бишкеке оказался прикрытием для наркобизнеса Частный детсад в Бишкеке оказался прикрытием для наркобизнеса
Милиция ищет водителя, который матерился и&nbsp;угрожал женщине дубинкой в&nbsp;Бишкеке Милиция ищет водителя, который матерился и угрожал женщине дубинкой в Бишкеке
Почувствовали? В&nbsp;Кыргызстане сегодня произошло землетрясение Почувствовали? В Кыргызстане сегодня произошло землетрясение
Ранее пропавшую в&nbsp;Бишкеке Бермет Тагаеву нашли мертвой Ранее пропавшую в Бишкеке Бермет Тагаеву нашли мертвой
Бизнес
Переводите и&nbsp;выигрывайте с&nbsp;&laquo;Банком Компаньон&raquo;: 72&nbsp;приза для активных клиентов Переводите и выигрывайте с «Банком Компаньон»: 72 приза для активных клиентов
&laquo;Делмар Групп&raquo;: Строительство ведется в&nbsp;штатном режиме на&nbsp;всех объектах «Делмар Групп»: Строительство ведется в штатном режиме на всех объектах
Снова на&nbsp;рыбалку? Не&nbsp;забудьте оформить онлайн-билет в&nbsp;MegaPay Снова на рыбалку? Не забудьте оформить онлайн-билет в MegaPay
MBANK запустил MProfi&nbsp;&mdash; новый сервис для поиска проверенных мастеров MBANK запустил MProfi — новый сервис для поиска проверенных мастеров
8 июня, воскресенье
10:41
Против оползней и подтоплений. МЧС укрепляет берега реки Талас и строит дамбу Против оползней и подтоплений. МЧС укрепляет берега рек...
10:19
В Лос-Анджелесе рейд против нелегалов спровоцировал массовые беспорядки
10:00
Что ждет бишкекчан в начале недели? Прогноз погоды на 9-11 июня
09:30
Температурные рекорды. Самым теплым 8 июня в Бишкеке было в 2023 году
09:00
Неделя-24. Новый срок Алмазбека Атамбаева и празднование Курман айта
7 июня, суббота
21:46
В Бишкеке пройдет выставка картин на основе произведений Чингиза Айтматова
21:36
Рейд «Подросток-ночь». В ОВД доставлено 20 несовершеннолетних
21:32
Названы модели Apple Watch, которые получат обновление watchOS 26