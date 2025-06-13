Теряет ли Кремль Центральную Азию? Полемика российских экспертов

Среди русскоязычных Telegram-каналов политологической направленности, помимо предназначенных для массового пользователя, есть паблики экспертов, не относящихся к пулу пропагандистов или иностранных агентов. Их посты можно обсуждать, потому что они по-настоящему содержательны. Одним из таких является Telegram-канал известного в профессиональных кругах политконсультанта Игоря Дмитриева.

Фото из интернета. Политконсультант Игорь Дмитриев

Одна из публикаций, размещенная им на днях, привлекла наше внимание, и мы решили дать ее целиком, без сокращений:

«Постепенно исчезает даже память о той короткой эйфории, которая сопровождала ввод ОДКБ в Казахстан в январе 2022 года. Тогда казалось, что Россия — гарант стабильности, арбитр, центр силы. Сейчас от этого ощущения не осталось ничего.

Казахстан уверенно идет своим путем, формирует собственную стратегию безопасности. Подписал план военного сотрудничества с Великобританией, включающий подготовку офицеров в британских военных академиях. Строит с сингапурскими партнерами завод по производству боеприпасов калибра 155 миллиметров, стандарта НАТО. Вводит систему территориального резерва по западным образцам (даже недавно был там скандал с местным аналогом ТЦК). И все это в парадигме, где Россия рассматривается не как союзник, а как потенциальная угроза.

Азербайджан окончательно ликвидировал армянский Арцах без оглядки на ОДКБ и с убитыми российскими миротворцами. А после сбитого самолета в декабре 2024-го публично потребовал от Москвы извинений и компенсаций, закрыл офисы российских государственных структур. Алиев играет в открытую — наращивает сотрудничество с Украиной, поставляет гуманитарную помощь, избегает даже формального нейтралитета.

Армения — в прошлом основной союзник в Закавказье — фактически покинула российскую орбиту. Пашинян неоднократно заявлял о выходе из ОДКБ, страна отозвала постпреда в организации, закрыла российские пропагандистские каналы.

Узбекистан игнорирует ОДКБ с 2012 года, зато активно развивает партнерство с Европой через саммиты и секторальные соглашения. В прошлом году наблюдалось напряжение между Москвой и Ташкентом в связи с покушением на одного из госчиновников и предполагаемым «чеченским следом».

Вместо нейтральной Финляндии теперь 1 тысяча 300 километров границы с НАТО. Швеция, сохранявшая нейтралитет даже в годы Второй мировой, участвует в натовских военных учениях, поставляет оружие Украине. Весь север Европы перестраивает вооруженные силы под совместные действия в Арктике и Балтике. Вся Европа превращается в единую антироссийскую коалицию. Германия переориентирует производственные мощности на военные заказы. Оборонные расходы ЕС ориентированы на 5 процентов ВВП. Впервые появился единый европейский военный бюджет.

Сирия, недавно игравшая роль витрины российского геополитического влияния, —теперь площадка для массовой казни пророссийских элементов. А российские базы в Сирии — самое уязвимое место африканских инициатив.

За три года радикально изменилась архитектура безопасности в Евразии. Россия — больше не региональный лидер, не политический центр, не гарант стабильности. Геополитический вес не просто уменьшается — он обнуляется. Игорь Дмитриев.

Фактически весь внешнеполитический масштаб России сегодня — это тактические бои в Донецкой и Сумской областях.

То, что задумывалось как быстрая смена режима в Киеве, превратилось в затяжную мясорубку, пожирающую геополитический капитал страны. Вся военная машина сосредоточена на штурмах украинских деревень. Все ресурсы выжимаются ради фронта, который почти не двигается.

Куда все катится, было понятно еще в 2022-м. Тем не менее руководство Российской Федерации с маниакальным упорством долбилось в украинскую оборону. Видимо, в Кремле верят, что если удастся разрушить Украину, все проблемы сами собой растворятся и вернется 2021 год. Хотя к тому времени, когда Украина рухнет, — если она, вообще, рухнет, — мир вокруг будет совсем другим.

Ну да, мы еще не коснулись вопроса санкций, потери рынков, тотальной зависимости от Китая. Что получает Россия взамен? Комплименты неадекватного американского президента и визиты африканских вождей. А ну еще регулярные звонки и визиты мировых лидеров с предложением ...завязывать.

Раньше Россия была окружена буферной зоной формального нейтралитета, теперь она окружена системой оборонительных альянсов, где у Москвы часто нет ни союзников, ни посредников. Игорь Дмитриев

Такого рода тектонические сдвиги необратимы. Сам этот факт говорит о том, что геополитическая «спецоперация» привела к прямо противоположному результату«.

Фото из интернета. Журналист Павел Пряников

Этот пост Игоря Дмитриева прокомментировал журналист, создатель Telegram-канала «Толкователь», исследователь движения методологов Павел Пряников. Его публикация расходится с мнением Дмитриева, но тоже является предметом для дискуссии.

Как утверждает Пряников: «Все решает география. Вы обратили внимание на то, что экзистенциональный уход от России совершили те, кто имеет общую границу с Европой?

Это три прибалтийские страны, Украина и Молдова. Потенциально по этим же причинам следующая проблемная точка — Беларусь (когда там физиологически не станет Лукашенко), а вовсе не государства Закавказья и Средней Азии».

Что касается остальной части постСССР, то Павел Пряников, наоборот, видит там усиление влияния России: «То, что кто-то из них подписал какой-то документ с западной страной или организацией, — обычная многовекторная политика (в свое время и Россия подписывала кучу таких бумаг с Западом, вплоть до логистической базы НАТО в Ульяновске, и еще подпишет, дайте только время)».

А влияния Запада там как раз стало меньше. Вы же помните базу НАТО в Киргизии? Была попытка стать сателлитом НАТО организации ГУАМ, было «Партнерство во имя мира» и тому подобное. Все свернуто к настоящему времени Павел Пряников

«Грузия, по мнению основателя Telegram-канала «Толкователь», вообще, «стремительно дрейфует в сторону России». Что касается стран Закавказья и Средней Азии, то «они стали бенефициарами санкционной политики».

Армения, хоть и говорит об уходе от России, но, как пишет Павел Пряников, у нее нет альтернативы, если опять-таки смотреть на географию: «Под боком враждебный Азербайджан и безучастные к ее судьбе Грузия и Турция».

Самостоятельная политика Казахстана и государств Средней Азии? Но они зажаты между Китаем и пещерным исламизмом, теперь институализированным в Афганистане. Павел Пряников

Огромные массы сырьевых товаров все равно вынуждены будут идти на западные рынки через Россию. Казахстан уже сталкивался с тем, что в ответ на «какое-то не то» поведение ему перекрывали в России каспийский трубопровод, через который идет его нефть в Европу (через Новороссийск). Кстати, Казахстан стал экспортером нефти № 3 в Европу», — подчеркивает он.

Кроме этого, «Россия строит мощные логистические хабы для товарооборота с Китаем через Казахстан и Киргизию».

А еще, по мнению автора, страны Центральной Азии критически зависят от мигрантов в России.

Что касается Запада, то Пряников в качестве иллюстрации тезиса о том, что западные государства сами не хотят расширения своего влияния на Кавказе и в Центральной Азии, приводит в пример тот факт, что Европейский союз так и не реализовал проект строительства газопровода из Туркменистана через Каспийское море в Азербайджан и далее в Европу.

«Много говорили о том, что Казахстан серьезно расширит логистический путь на Запад в обход России, все так же через Каспий и Азербайджан. Но то же все функционирует на грани статпогрешности.

Так что я бы не трагедизировал ситуацию для России на юге и востоке постСССР. Вот на Западе — да, проблемы, где, повторюсь, новая потенциальная болезненная точка — это Беларусь. Все, что имеет географическую границу с Европой, скорее всего, потеряно для России», — резюмирует Пряников.