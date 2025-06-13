Офис компании «2ГИС» в Бишкеке опечатали сотрудники Государственного комитета национальной безопасности. Как стало известно 24.kg из собственных источников в правоохранительных органах, силовики также изъяли часть документации.

По их данным, действия ГКНБ могут быть связаны с недавним заявлением Генеральной прокуратуры, в котором говорилось о выявлении крупного факта уклонения от уплаты налогов со стороны одной из компаний, работающих в сфере онлайн-маркетинга, навигационных систем и разработки приложений.

Как ранее сообщал главный надзорный орган, фирма не уплатила налоги на сумму свыше 57 миллионов сомов. Ведомство указывало, что речь о систематическом уклонении от обязательных платежей в бюджет, однако название юридического лица в официальном сообщении не фигурировало.

Компания прошла перерегистрацию в Кыргызстане в 2019 году.