Нет грязной одежде, сну и болтовне: ДУМК напомнил о правилах поведения в мечетях

В соцсетях кыргызстанского сегмента одной из обсуждаемых тем становится вопрос внешнего вида и поведения верующих в мечетях. В Духовном управлении мусульман КР согласны с критикой и решили напомнить о правилах поведения.

Фото иллюстративное

Священнослужители отметили, что в исламе все вопросы регулируются установленными нормами, в том числе такими правилами: