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Общество

Нет грязной одежде, сну и болтовне: ДУМК напомнил о правилах поведения в мечетях

В соцсетях кыргызстанского сегмента одной из обсуждаемых тем становится вопрос внешнего вида и поведения верующих в мечетях. В Духовном управлении мусульман КР согласны с критикой и решили напомнить о правилах поведения.

иллюстративное
Фото иллюстративное

Священнослужители отметили, что в исламе все вопросы регулируются установленными нормами, в том числе такими правилами:

  • входить в мечеть следует с омовением, а при необходимости — после полного очищения;
  • парковать свои автомобили нужно аккуратно, не мешая другим участникам движения;
  • одежда должна быть чистой и опрятной;
  • необходимо соблюдать тишину в мечети и проявлять уважение к другим верующим;
  • громкие разговоры, шум и беспокойное поведение нарушают атмосферу поклонения;
  • при входе в мечеть рекомендуется произнести «Бисмилля» и благословение на пророка, заходить с правой ноги, выходить — с левой;
  • обувь необходимо снимать, если нет возможности оставить ее на полке, взять с собой, предварительно положив ее в пакет;
  • вне запрещенного времени желательно совершить два ракаата «тахиятуль-масжид» — приветствие мечети;
  • время в мечети следует посвящать молитвам, чтению Корана и поминанию Аллаха, избегая праздных разговоров;
  • если в мечети звучит хутба или читается Коран, нужно слушать молча, особенно важно соблюдать это во время пятничной и праздничной проповедей;
  • необходимо вести себя скромно, занимать только свободные места и не мешать другим;
  • недопустимо пробираться через ряды, спорить за место или занимать чужое;
  • мечеть — не место для сна, еды или разговоров;
  • одежда должна соответствовать нормам: запрещены майки, шорты и любая одежда, не прикрывающая аурат;
  • женщины должны соблюдать скромность: носить хиджаб и свободную одежду, закрывающую тело, в период менструации вход в мечеть запрещен;
  • немусульманам вход разрешен только с согласия имама или служителя мечети и при соблюдении дресс-кода;
  • нужно отключать или переводить телефон в беззвучный режим, находясь в мечети.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332537/
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