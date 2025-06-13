Нет грязной одежде, сну и болтовне: ДУМК напомнил о правилах поведения в мечетях

В соцсетях кыргызстанского сегмента одной из обсуждаемых тем становится вопрос внешнего вида и поведения верующих в мечетях. В Духовном управлении мусульман КР согласны с критикой и решили напомнить о правилах поведения.
Священнослужители отметили, что в исламе все вопросы регулируются установленными нормами, в том числе такими правилами:
- входить в мечеть следует с омовением, а при необходимости — после полного очищения;
- парковать свои автомобили нужно аккуратно, не мешая другим участникам движения;
- одежда должна быть чистой и опрятной;
- необходимо соблюдать тишину в мечети и проявлять уважение к другим верующим;
- громкие разговоры, шум и беспокойное поведение нарушают атмосферу поклонения;
- при входе в мечеть рекомендуется произнести «Бисмилля» и благословение на пророка, заходить с правой ноги, выходить — с левой;
- обувь необходимо снимать, если нет возможности оставить ее на полке, взять с собой, предварительно положив ее в пакет;
- вне запрещенного времени желательно совершить два ракаата «тахиятуль-масжид» — приветствие мечети;
- время в мечети следует посвящать молитвам, чтению Корана и поминанию Аллаха, избегая праздных разговоров;
- если в мечети звучит хутба или читается Коран, нужно слушать молча, особенно важно соблюдать это во время пятничной и праздничной проповедей;
- необходимо вести себя скромно, занимать только свободные места и не мешать другим;
- недопустимо пробираться через ряды, спорить за место или занимать чужое;
- мечеть — не место для сна, еды или разговоров;
- одежда должна соответствовать нормам: запрещены майки, шорты и любая одежда, не прикрывающая аурат;
- женщины должны соблюдать скромность: носить хиджаб и свободную одежду, закрывающую тело, в период менструации вход в мечеть запрещен;
- немусульманам вход разрешен только с согласия имама или служителя мечети и при соблюдении дресс-кода;
- нужно отключать или переводить телефон в беззвучный режим, находясь в мечети.