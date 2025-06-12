Кыргызстанцев среди пострадавших на земле после падения лайнера Air India нет. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
«Посольство Кыргызской Республики в Индии поддерживает контакт с местными компетентными органами для мониторинга ситуации», — говорится в сообщении.
Напомним, лайнер выполнял рейс AI171 из Ахмедабада в Лондон. Экипаж подал сигнал бедствия практически сразу после взлета. Boeing рухнул на жилые постройки. На борту находились 242 человека. Среди них — 169 граждан Индии, 53 британца, 7 португальцев и 1 канадец. Все они и члены экипажа погибли.