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Общество

Кыргызстанцев среди пострадавших на земле после падения лайнера Air India нет

Кыргызстанцев среди пострадавших на земле после падения лайнера Air India нет. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

«Посольство Кыргызской Республики в Индии поддерживает контакт с местными компетентными органами для мониторинга ситуации», — говорится в сообщении.

Напомним, лайнер выполнял рейс AI171 из Ахмедабада в Лондон. Экипаж подал сигнал бедствия практически сразу после взлета. Boeing рухнул на жилые постройки. На борту находились 242 человека. Среди них — 169 граждан Индии, 53 британца, 7 португальцев и 1 канадец. Все они и члены экипажа погибли.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332522/
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