Повышать тарифы на отопление до 75 процентов в Кыргызстане пока не стали

Информация о повышении тарифов на отопление и горячую воду от 50 до 75 процентов с июня 2025-го является недостоверной. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник управления тарифного и ценового регулирования департамента по регулированию топливно-энергетического комплекса при Министерстве энергетики КР Замирбек Маматов.

По его словам, проект постановления кабинета министров «Об утверждении среднесрочной тарифной политики на тепловую энергию и горячее водоснабжение на 2025-2030 годы» вынесли на общественное обсуждение 4 апреля.

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Проект предполагал увеличение тарифов для населения с общей площадью до 80 квадратных метров на цели отопления и горячего водоснабжения с 1 июня 2025-го на 25 процентов, с 1 июня 2026 года — на 50 процентов, с 1 июня 2027-го — на 75 процентов, а в 2028-2030 годах установление тарифов на уровне себестоимости.

«Учитывая тяжелое финансово-экономическое положение наших потребителей, указанные меры не были реализованы и этот проект постановления не принят. В настоящее время мы работаем, исходя из действующей среднесрочной тарифной политики на 2021–2025 годы», — сказал Замирбек Маматов.