14:36
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Повышать тарифы на отопление до 75 процентов в Кыргызстане пока не стали

Информация о повышении тарифов на отопление и горячую воду от 50 до 75 процентов с июня 2025-го является недостоверной. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник управления тарифного и ценового регулирования департамента по регулированию топливно-энергетического комплекса при Министерстве энергетики КР Замирбек Маматов.

По его словам, проект постановления кабинета министров «Об утверждении среднесрочной тарифной политики на тепловую энергию и горячее водоснабжение на 2025-2030 годы» вынесли на общественное обсуждение 4 апреля.

Читайте по теме
Минэнерго предлагает повысить тарифы на отопление с июня этого года

Проект предполагал увеличение тарифов для населения с общей площадью до 80 квадратных метров на цели отопления и горячего водоснабжения с 1 июня 2025-го на 25 процентов, с 1 июня 2026 года — на 50 процентов, с 1 июня 2027-го — на 75 процентов, а в 2028-2030 годах установление тарифов на уровне себестоимости.

«Учитывая тяжелое финансово-экономическое положение наших потребителей, указанные меры не были реализованы и этот проект постановления не принят. В настоящее время мы работаем, исходя из действующей среднесрочной тарифной политики на 2021–2025 годы», — сказал Замирбек Маматов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332453/
просмотров: 246
Версия для печати
Материалы по теме
«Бишкектеплосеть» подключила к горячей воде 97 процентов абонентов — мэрия
Горячую воду в квартиры Бишкека начнут подавать с 1 июня
Свет в подъездах и энергия для лифтов в Кыргызстане. Как нам выставляют счета
Казахстан снизит для Кыргызстана тарифы на транзитную перевозку грузов
Жители Кара-Балты против повышения тарифа на отопление на 30 процентов
Трубы не выдержали давления: в Бишкеке выявлено 148 повреждений в теплосети
В Бишкеке готовятся к запуску горячей воды
Фермеры Баткена жалуются на повышение тарифа на поливную воду
Минэкономики КР разработает порядок определения тарифов на ритуальные услуги
Калькулятор на сайте НЭСК поможет рассчитать стоимость электроэнергии
Популярные новости
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
В&nbsp;Бишкеке 14&nbsp;июня закроют Южную магистраль в&nbsp;связи с&nbsp;ночным забегом В Бишкеке 14 июня закроют Южную магистраль в связи с ночным забегом
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Бишкеке ожидаются гроза и&nbsp;сильный ветер Штормовое предупреждение. В Бишкеке ожидаются гроза и сильный ветер
Бишкек бьет тревогу: легендарная &laquo;Дзержинка&raquo; может исчезнуть Бишкек бьет тревогу: легендарная «Дзержинка» может исчезнуть
Бизнес
Связь, достойная вашего стиля: премиальный тариф Exclusive от&nbsp;MEGA Связь, достойная вашего стиля: премиальный тариф Exclusive от MEGA
Впервые! &laquo;Иджара МБ&nbsp;&mdash; Бизнес&raquo; от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Впервые! «Иджара МБ — Бизнес» от «Элдик Банка»
MBANK&nbsp;&mdash; обладатель первой масштабной экопремии в&nbsp;Кыргызстане MBANK — обладатель первой масштабной экопремии в Кыргызстане
Когда ваши планы требуют скорости, выбирайте &laquo;Тез Кредит&raquo; от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; Когда ваши планы требуют скорости, выбирайте «Тез Кредит» от «Оптима Банка»
12 июня, четверг
14:28
С начала года чистая прибыль банков Кыргызстана превысила 8,8 миллиарда сомов С начала года чистая прибыль банков Кыргызстана превыси...
14:27
Глава ГКНБ встретился с актером, сыгравшим комиссара Каттани в сериале «Спрут»
14:21
Очередной, 18-й по счету пакет антироссийских санкций намерен принять Евросоюз
14:19
Повышать тарифы на отопление до 75 процентов в Кыргызстане пока не стали
14:15
Starlink теперь заработает в Казахстане: подписано соглашение