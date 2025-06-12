Высокая смертность. Признаки инфаркта миокарда назвала кардиолог

Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) в Кыргызстане остается на первом месте. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила кардиолог Жибек Джакупова.

По ее словам, смертность от ССЗ обусловлена хронической сердечной недостаточностью, коронарной болезнью сердца, включая острый инфаркт миокарда, артериальной гипертензией.

«В мире ежегодно от инфаркта миокарда умирает более 4 миллионов человек. Это заболевание происходит в следствие недостаточности кровоснабжения миокарда. Факторы риска делятся на две большие группы: модифицируемые (управляемые) и немодифицируемые.

Немодифицируемые факторы риска: пол (мужчины более предрасположены), возраст (в группе риска мужчины старше 45 лет и женщины старше 55 лет), наследственность.

Но есть и факторы, которые мы можем изменить. Это гиподинамия (малоподвижный образ жизни), стресс, сахарный диабет, ожирение и артериальная гипертензия», — сказала Жибек Джакупова.

Признаки инфаркта миокарда:

боли жгучего, давящего характера за грудиной,

ощущение боли в левой руке, левой челюсти, в межлопаточном пространстве,

холодный липкий пот,

страх смерти.

Продолжительность боли — от 15 минут до нескольких часов.

Жибек Джакупова отметила что встречаются атипичные формы инфаркта миокарда, их чаще всего очень сложно распознать и путают с другими заболеваниями, теряя драгоценное время.

«К примеру, боль при абдоминальной форме может проходить по типу острого живота, пациента отправляют в хирургию и могут даже взять на операционный стол. Астматический вариант сопровождается одышкой, приступами удушья; при аритмическом варианте отмечаются перебои в работе сердца. Есть и безболевая форма, которая чаще всего встречается у больных с сахарным диабетом», — пояснила кардиолог.

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Она подчеркнула важность своевременной диагностики инфаркта миокарда. При подозрениях врач советует вызвать скорую помощь. До приезда бригады больному нужно принять полусидячее положение, расстегнуть ворот рубашки и обеспечить приток свежего воздуха и полный физический и психоэмоциональный покой.

Жибек Джакупова отметила, что кыргызстанцы по достижению определенного возраста должны раз в год посещать семейного врача, который направит на диагностические исследования при наличии факторов риска.

По данным Национального центра кардиологии и терапии, в среднем по республике от сердечно-сосудистых заболеваний ежегодно умирает более 20 тысяч человек, а ежедневно — около 60.