Около 60 человек в день умирает в Кыргызстане от заболеваний сердца

В Кыргызстане сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смертности населения. Об этом сообщает Национальный центр кардиологии и терапии имени Мирсаида Миррахимова.

По его данным, в среднем по республике от этих болезней ежегодно умирает более 20 тысяч человек, а ежедневно — около 60.

Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний обусловлена в основном коронарной болезнью сердца, включая острый инфаркт миокарда, артериальной гипертензией, тяжелыми нарушениями ритма сердца и хронической сердечной недостаточностью.

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По этой причине в НЦКиТ при поддержке Министерства здравоохранения начата успешная реализация стратегий по снижению смертности от ССЗ в КР. Впервые создается национальная система профилактики, ранней диагностики и контроля ССЗ и неинфекционных заболеваний с использованием современных технологий, передового опыта крупных медицинских центров стран Европейского союза, США, Азии и других.

«Особого внимания заслуживают организация национального экспертного центра кардиологии и кардиохирургии на основе модели «Полного цикла оказания высотехнологичной качественной медицинской помощи больных с тяжелыми ССЗ» и создание региональных кардиологических центров — сердечно-сосудистых кластеров, а также флагманских кардиологических блоков районного уровня. Первые в 2025 году открываются в Таласе, Балыкчи и Нарыне», — говорится в сообщении.

Внедрена концепция интегрированной профилактики сердечно-сосудистых и неинфекционных заболеваний, основанной на самоконтроле и активной диспансеризации.

В НЦКиТ активно ведутся работы по реконструкции и модернизации. Внедрены программы по бесплатной установке стентов и электрокардиостимуляторов. Идут подготовка кардиологов нового поколения по международным стандартам, обучение и стажировки в ведущих медицинских и научных центрах Европы, России, Великобритании и других государств.

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Специалисты считают, что высокотехнологичная медицинская помощь стала доступной и впервые за последние десятилетия отмечается тенденция к снижению показателей смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

В 2021 году в структуре смертности на долю ССЗ приходилось более половины (52,3 процента) всех случаев смерти. Данные на 2024-й в центре не уточнили.