Более трети всей рыбы в мире вылавливают нерационально

Более трети — 35 процентов — всей рыбы в мире вылавливают нерационально. Еще хуже обстоят дела в Средиземном и Черном морях, где этот показатель составляет 65 процентов, сообщила Служба новостей ООН.

Согласно глобальному обзору, региональные различия остаются значительными. На Тихоокеанском побережье Соединенных Штатов и Канады более 90 процентов запасов вылавливают рациональным образом. В Австралии и Новой Зеландии показатель превышает 85 процентов. В Антарктике, где вылов регулируется строгими международными правилами, доля рационального вылова 100 процентов.

Иная картина в африканском, азиатском и европейском регионах. Вдоль побережья северо-западной Африки, от Марокко до Гвинейского залива, более половины всех запасов подвергается чрезмерному вылову, и нет признаков восстановления.

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В Средиземном и Черном морях дела обстоят еще хуже: 65 процентов запасов рыбы вылавливают без планов на восстановление. Тем не менее есть и положительный признак — количество лодок, выходящих на промысел в этом регионе, за последнее десятилетие сократилось почти на треть.

«Вывод понятен: там, где существуют системы управления морскими ресурсами, запасы рыбы восстанавливаются. Однако подкрепленное научными данными управление стоит дорого. Некоторые регионы просто не могут позволить себе необходимую для мониторинга инфраструктуру и соответствующие институты», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всем мире насчитывается приблизительно 600 миллионов человек, средства к существованию которых в основном зависят от рыболовства и аквакультуры.