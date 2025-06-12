19:15
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Более трети всей рыбы в мире вылавливают нерационально

Более трети — 35 процентов — всей рыбы в мире вылавливают нерационально. Еще хуже обстоят дела в Средиземном и Черном морях, где этот показатель составляет 65 процентов, сообщила Служба новостей ООН.

Согласно глобальному обзору, региональные различия остаются значительными. На Тихоокеанском побережье Соединенных Штатов и Канады более 90 процентов запасов вылавливают рациональным образом. В Австралии и Новой Зеландии показатель превышает 85 процентов. В Антарктике, где вылов регулируется строгими международными правилами, доля рационального вылова 100 процентов.

Иная картина в африканском, азиатском и европейском регионах. Вдоль побережья северо-западной Африки, от Марокко до Гвинейского залива, более половины всех запасов подвергается чрезмерному вылову, и нет признаков восстановления.

Читайте по теме
На Иccык-Куле уничтожили незаконно установленную километровую рыболовную сеть

В Средиземном и Черном морях дела обстоят еще хуже: 65 процентов запасов рыбы вылавливают без планов на восстановление. Тем не менее есть и положительный признак — количество лодок, выходящих на промысел в этом регионе, за последнее десятилетие сократилось почти на треть.

«Вывод понятен: там, где существуют системы управления морскими ресурсами, запасы рыбы восстанавливаются. Однако подкрепленное научными данными управление стоит дорого. Некоторые регионы просто не могут позволить себе необходимую для мониторинга инфраструктуру и соответствующие институты», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всем мире насчитывается приблизительно 600 миллионов человек, средства к существованию которых в основном зависят от рыболовства и аквакультуры.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332440/
просмотров: 115
Версия для печати
Материалы по теме
Снижение рождаемости связано с ростом стоимости жизни и тревогой о будущем — ООН
КР готова бороться за спасение Мирового океана — Байсалов на конференции ООН
В Ошской области задержаны трое граждан Китая за незаконный вылов рыбы
Депутат попросил не представлять страну как «Кыргызстан» в ООН
ООН не будет прежней. Аида Касымалиева рассказала о финансовых сокращениях
Вступление в Совбез ООН. На одно место претендуют Кыргызстан и Филиппины
Каждая пятая женщина в селе Кыргызстана не имеет доступа к личной гигиене
Касым-Жомарт Токаев призвал реформировать Совет безопасности ООН
Власти Кыргызстана нарушили права Чолпон Джакуповой и Нарына Айыпа — Комитет ООН
Кыргызстан первым в мире разработал проект по телемедицине и получил $1 миллион
Популярные новости
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Бишкеке ожидаются гроза и&nbsp;сильный ветер Штормовое предупреждение. В Бишкеке ожидаются гроза и сильный ветер
В&nbsp;Бишкеке 14&nbsp;июня закроют Южную магистраль в&nbsp;связи с&nbsp;ночным забегом В Бишкеке 14 июня закроют Южную магистраль в связи с ночным забегом
Бишкек бьет тревогу: легендарная &laquo;Дзержинка&raquo; может исчезнуть Бишкек бьет тревогу: легендарная «Дзержинка» может исчезнуть
Бизнес
Миллион возможностей с&nbsp;MKassa от&nbsp;MBANK: комиссия 0&nbsp;процентов на&nbsp;прием платежей Миллион возможностей с MKassa от MBANK: комиссия 0 процентов на прием платежей
Электронный патент в&nbsp;вашем смартфоне: быстро, удобно, без очередей Электронный патент в вашем смартфоне: быстро, удобно, без очередей
Центр аналитики и&nbsp;развития предпринимательства помогает в&nbsp;выборе партнеров Центр аналитики и развития предпринимательства помогает в выборе партнеров
Связь, достойная вашего стиля: премиальный тариф Exclusive от&nbsp;MEGA Связь, достойная вашего стиля: премиальный тариф Exclusive от MEGA
12 июня, четверг
19:03
Более трети всей рыбы в мире вылавливают нерационально Более трети всей рыбы в мире вылавливают нерационально
18:51
Все пассажиры и члены экипажа самолета Air India погибли
18:41
ГУОБДД тестирует на дорогах Кыргызстана новый авторадар «Кордон»
18:30
13 июня: где в регионах отключат свет
18:29
На 95-м году жизни скончалась Герой Социалистического Труда Кульсара Сулайманова