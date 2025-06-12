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Общество

Мы за диалог, а не за запрет самокатов: интервью с директором прокатной компании

Фото 24.kg. Инициатива властей о запрете прокатных самокатов вызвала широкий общественный резонанс

Инициатива властей о запрете прокатных самокатов вызвала широкий общественный резонанс и даже стала темой обсуждения на уровне мэрии и кабмина. На фоне громкой дискуссии 24.kg поговорило с генеральным директором ОАО «Кикшеринг Центральная Азия» Бактияром Кожокеевым, чья компания управляет популярными брендами про прокату самокатов.

— Дискуссия вокруг электросамокатов становится все острее. Как вы оцениваете возможный запрет проката?

— Мы не поддерживаем идею полного запрета. Проблема, как мы видим, не в самокатах как таковых, а в отсутствии четкой системы регулирования. Что действительно нужно — это внедрение конкретных, разумных правил. Например, ограничение скорости, определение зон для передвижения и парковки, введение возрастных ограничений.

Также необходимо закрепить обязанности операторов — по обслуживанию, контролю за нарушениями.

Гендиректор ОАО «Кикшеринг Центральная Азия» Бактияр Кожокеев

Мы в компании готовы участвовать в разработке такой нормативной базы, и раньше уже работали над этим с кабинетом министров и мэрией Бишкека.

— Многие горожане не видят в самокатах пользы. Что, по вашему мнению, дает их развитие Кыргызстану?

— Это доступный, экологичный и удобный транспорт для коротких поездок. Он снижает нагрузку на дороги и общественный транспорт, уменьшает выбросы углекислого газа, делает передвижение по городу более мобильным — как для жителей, так и туристов. Кроме того, такие сервисы привлекают инвестиции в городскую инфраструктуру, создают рабочие места и стимулируют развитие малого бизнеса в смежных сферах.

— То есть компания открыта к диалогу с властями?

— Мы активно сотрудничаем с мэрией, ГУОБДД и другими структурами. Участвовали в разработке и обсуждении правил по использованию СИМ — средств индивидуальной мобильности. В приложении внедрены геозоны, запретные участки, зоны парковки. Есть возрастные ограничения, ведется технический контроль.

11 июня мы приняли участие в первом заседании комиссии в мэрии по подготовке проекта положения и анализа регулирующего воздействия. Мы там выступаем как эксперты в области экологически-альтернативного транспорта. И готовы дальше развивать инфраструктуру — обустраивать парковки, наносить разметку, информировать пользователей.

— Как решаются вопросы безопасности? Вы работаете с муниципалитетом и патрульной службой?

— Да, у нас налажена прямая коммуникация. Если нужно, по просьбе силовых органов временно ограничиваем работу сервиса — особенно во время массовых мероприятий. Совместно проводим рейды, обучающие мероприятия. При наличии официальных запросов предоставляем данные по перемещениям. Участвуем в информационных кампаниях по безопасности дорожного движения.

— Что делать, если все-таки произойдет ДТП? Есть ли у пользователей защита?

— У нас заключены соглашения со страховыми компаниями.

Сумма страхового покрытия — 800 тысяч сомов. В случае происшествия пользователь может напрямую обратиться в страховую за компенсацией.

Гендиректор ОАО «Кикшеринг Центральная Азия» Бактияр Кожокеев

Безопасность — это наш приоритет. Мы стремимся к тому, чтобы обеспечить не только удобство и доступность, но и высокий уровень социальной ответственности.

— Все же: если завтра примут решение о полном запрете, каковы будут действия вашей компании?

— Мы будем действовать строго в рамках закона. Подадим официальное обращение, изложим свою позицию, предоставим аргументы. Главное для нас — не противостоять государству, а вместе найти сбалансированное и разумное решение. Мы уверены, что микромобильность должна развиваться и это возможно при грамотном регулировании.

Важно понимать: мы уже не просто сервис проката самокатов.

Гендиректор ОАО «Кикшеринг Центральная Азия» Бактияр Кожокеев

Мы трансформировались в управляющую компанию городских сервисов. Развиваем курьерскую службу, шеринг пауэрбанков «Бери Заряд», проект «Крути Колеса» — электровелосипеды, предназначенные для курьеров с возможностью долгосрочной аренды. Это реальные решения для городской мобильности. Они делают инфраструктуру гибкой, современной и ориентированной на нужды людей.

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Запрет прокатных самокатов в Бишкеке. Что вы об этом думаете? Опрос 24.kg

Кстати, 24.kg провело опрос по данной теме. Более 2 тысяч респондентов высказались о судьбе электросамокатов. Больше 50 процентов — за их полный запрет, 17 процентов поддержали ужесточение правил, и только 4 процента выступили в защиту.

24.kg
Фото 24.kg. Результаты опроса

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332427/
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