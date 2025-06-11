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Общество

Не путайте с кузнечиками. Минсельхоз продолжает противосаранчовые обработки

По Кыргызстану проведены противосаранчовые обработки на площади более 74 тысяч гектаров. Об этом сообщает Минсельхоз.

На сегодня по республике обследования по выявлению вредных саранчовых проведены на 114 тысячах гектаров сельскохозяйственных угодий. В результате выявлено наличие саранчи на площади более 84 тысячи гектаров, из которых обработки уже проведены на 74 тысячах гектаров.

Работы по мониторингу и обработке продолжаются на территории Джалал-Абадской, Ошской, Баткенской, Таласской, Чуйской и Нарынской областей.

В то же время в адрес департамента химизации, защиты и карантина растений поступает множество обращений от жителей Бишкека относительно появления насекомых, внешне схожих с саранчой.

В связи с этим Минсельхоз сообщает, что саранча — это травоядное насекомое, способное переходить в стадную форму при высокой плотности популяции. Она отличается короткими усиками, а также четко выраженными крыльями.

«В отличие от нее, кузнечики — это одиночные насекомые. Они имеют длинные усики, округлое тело и, как правило, слабо развитые или отсутствующие крылья, особенно у молодых особей.

Специалисты провели обследования территорий столицы. По их итогам установлено, что обнаруженные на данной территории насекомые не относятся к саранчовым вредителям, а являются представителями семейства кузнечиков (Tettigonoiidae), рода Platycleis Fieber (скачки), которые не представляют угрозу для здоровья человека и сельскому хозяйству», — говорится в сообщении.

В настоящее время департамент продолжает работы по мониторингу и борьбе с вредителями сельскохозяйственных культур.

В случае появления новых очагов заражения граждане могут обращаться в местные органы власти или напрямую в департамент.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332290/
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